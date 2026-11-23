Crno-beli u teškom položaju.

FOTO: N. Skenderija

Posle meča u ABA ligi protiv Dubaija, koji je Partizan rešio u svoju korist, crno-beli se u sredu sastaju protiv istog rivala.

Ovog puta u utakmici 14. kola Evrolige (17.00), ali navijači kluba iz Humske nemaju previše razloga za optimizam pred ovaj duel.

Preciznije, na spisku povređenih se našao i Luka Vildoza, te argentinski bek nije otputovao sa ekspedicijom "parnog valjka", već je ostao u Beogradu, saznaje "Mocart sport".

Bila je to odluka nakon završenih razgovora trenera Đoana Penjaroje i njegovog stručnog štaba sa Argentincem, u cilju da bi se izbeglo pogoršanje situacije sa povredom igračem.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Inače, treba reći da nekadašnji košarkaš Virtusa i Crvene zvezde, duže vreme kuburi sa skočnim zglobom, zbog čega je pojedine utakmice igrao sa bolovima. Međutim, došlo se do toga da je potrebno da "preskoči" naredne aktivnosti, ne bi li se povreda u potpunosti sanirala.

Tu se glavobolja za španskog stručnjaka na klupi Partizana ne završava, jer put Emirata nisu pošli duže povređeni Lamar Stivens i Itan Tompson, ali ni Derek Vilis, iako je bio u protokolu protiv istog rivala u abaligaškom okršaju prethodnog vikenda. Međutim, ni tada nije dobio priliku da zaigra ni minut.

Dakle u reprizi prošlosezonskog finala ABA lige i nedavnog duela iz regionalnog takmičenja, Dubai će biti u koži blagog favorita.

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