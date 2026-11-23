Kapiten srpske reprezentacije posetio kadete koji učestvuju na Svetskom prvenstvu u Kataru.

FOTO: FSS

Dan pred veoma važan meč sa Japanom, u drugom kolu grupne faze Svetskog prvenstva, kadetsku reprezentaciju u katarskoj prestonici posetio je Aleksandar Mitrović.

Jedan od kapitena najboljeg nacionalnog tima, igrač koji je obeležio čitavu deceniju u srpskom reprezentativnom fudbalu, simbol strasti i borbe, rekorder po broju postignutih golova, došao je u hotel u kome borave "orlići".

Napadač katarskog Al Rajana, strelac tri gola u poslednjem ligaškom meču, poželeo je selektoru Igoru Matiću i igračima sreće i uspeha u narednim duelima na najvećem planetarnom takmičenju.

FOTO: FSS

– Momci, došao sam da vas vidim i da vam poželim sreću – rekao je Mitrović koji je dočekan velikim aplauzom igrača i članova stručnog štaba:

- Postigli ste nešto što nije niko pre vas. Nešto veliko za vas i za našu zemlju. Niko od vas ovde nije slučajno, zaslužujete da budete na najvećem takmičenju kao pojedinci i kao tim. Vi ste ono najbolje u vašem uzrastu što Srbija ima i vi ste naša budućnost. Mnogi od vas imaće velike, lepe karijere, a ovo je tek početak. Bio sam u vašoj situaciji, najvažnije je da uživate i da se takmičite bez straha, sa verom u sebe i tim. Ovde ste jer ste se žrtvovali, vi, vaše porodice, roditelji, svi koji su verovali u vas. Dres koji nosite, danas u ovom uzrastu, jednog dana kao A reprezentativci, je velika čast, privilegija.

Nastavio je popularni "Mitar" u istom tonu:

- Nema većeg ponosa nego kad predstavljate svoj narod, kad vidite koju radost možete da mu donesete. Ne postoji veće zadovoljstvo. Stariji sam od vas mnogo, ali verujte mi na reč da ćete najlepše trenutke u karijeri doživeti u ovom dresu sa ovim grbom. Igraćete za razne klubove, ali zapamtite, ništa lepše neće biti od radosti u dresu Srbije. Bio sam u vašim kopačkama, najlepše i neću reći ružne, već samo, prolazne teške trenutke, doživeo sam u tom dresu. Ništa lepše i ništa čistije ne postoji nego kad predstavljate svoju državu. To se najbolje vidi kad posle dobrih rezultata dođete u zemlju i vidite koliko sreće ste doneli narodu. Kad sam igrao za U19 možda niko nije verovao u nas, ali postali smo prvaci Evrope. U tom trenutku to je bilo nešto nezamislivo. Posle se jedna druga generacija popela stepenik više, postala prvak sveta. Sve je dakle moguće. Verujte u sebe, svoj talenat, ne postoji granica, niste svesni koliko možete. Želim vam da ostanete što duže u Kataru i da se još družimo. - zaključio je Aleksandar Mitrović.

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