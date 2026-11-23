Znakovi su jasni, samo je pitanje da li neko želi da ih vidi.

FOTO: FK Partizan

Potop, katastrofa, očaj, užas... Svi mogući negativni pridevi su verovatno iskorišćeni da opišu igru i rezulate fudbalera Partizana u domaćem prvenstvu, ali opet nijedan ne može dovoljno da prenese ono što navijači moraju da gledaju ove jeseni. Očekivalo se da će novi-stari trener Aleksandar Stanojević (53) da trgne ekipu, zategne disciplinu, prenese na igrače svoju energiju... I uspeo je, ali je sve to bilo kratkog daha.

Pobeda u Nišu nad Radničkim (3:2), srušen Zemun u Humskoj (3:0) i prolaz u osminu finala Kupa Srbije posle preokreta protiv Budućnosti u Valjevu (5:1). I tu se priča završava, jer od Mačve (1:2) na JNA je krenuo novi sunovrat u Superligi, a nastavio se i posle reprezentativne pauze porazom od IMT-a (2:1) u Loznici. Mnogi se sada pitaju da li je uopšte bio problem u legendarnom kapitenu Saši Iliću (48), koji je bezuspešno pokušavao da pronađe lek, a na kraju se sam povukao sa klupe 25. oktobra posle šamara od Čukaričkog (2:0).

Ne, definitivno nije problem u trenerima. Niti u samom kvalitetu, jer nesporno je da ga ovi igrači poseduju. Kvaka je u glavi, u pristupu, stavu i ponašanju prvotimaca. A, primera da se ova teza dokaže je mnogo. I dokle god se to ne iskoreni, neće ni "pani valjak" krenuti napred, to je sigurno.

Znakovi pored puta su i više nego očigledni, samo je pitanje da li neko želi da ih vidi i šta će se konkretno uraditi po tom pitanju. Mogu čelnici kluba da menjaju kormilare kao na traci, ali srž problema ostaće ista.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/ Aleksandar Stanojević

Da se ne vraćamo na leto i početak priprema, kada je nekoliko igrača došlo nespremno i sa viškom kilograma. Da ne pominjemo opet suspenziju Ibrahima Zubairua, kašnjenja, nezalaganje, pa incident Dembe Seka kada je na treningu čak krenuo fizički da se obračuna sa saigračem Nikolom Čumićem.

Sve se to ponekad dešava i u drugim klubovima. Ali, ono što gledamo na samom terenu je daleko od toga kako bi fudbaleri Partizana trebali da izgledaju. Primera radi, postupanje Milana Vukotića kada je sebi dozvolio da zbog prigovora arbitru Srđanu Jovanoviću dobije dva žuta, odnosno crveni karton u prvom poluvremenu duela sa Radnikom u Surdulici.

Ili konstante gestikulacije napadača Žea, koji kad god izgubi loptu, rukama maše ka saigračima, klupi i sudijama, pokazujući samo tako svoju nemoć. Očigledan nedostatak samopouzdanja kod Milana Aleksića, koji od starta sezone ne liči na sebe otkako se vratio u matični klub na pozajmicu iz Sanderlenda.

FOTO: FK Partizan Milan Aleksić

Isto važi i za Igora Miladinovića, jer je na prve dve-tri utakmice oduševio i pokazao da može da bude važan šraf, a onda prosto nestao. Na radaru nema Nemanje Trifunovića, dok Idrisu Baba trči u drugoj brzini i apsolutno ne izgleda kao neko ko je praktično celu karijeru proveo u Španiji.

I na kraju, Bogdan Kostić. Oduševio je mladi ofanzivac prošle sezone kada mu je Srđan Blagojević dao šansu u prvom timu, na pojedinim mečevima bio je fantastičan za svoje godine, pravio razliku, unesio nemir u protivničke odbrane... Međutim, u poslednja dva-tri meseca tinejdžer iz Čačka ne pokazuje ni delić svog potencijala, naprotiv.

Nema želje, borbenosti, a ni konkretnog uticaja, već bezbroj nepotrebnih dodira sa loptom i usporavanje igre. A, pritom i jako diskutabilni maniri, što se najbolje videlo protiv Mačve. Tada ga je u finišu utakmice TV kamera uhvatila u krupnom planu i to kako "sočno" psuje saigrača, koji mu je samo tražio da podeli pas.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/ Bogdan Kostić

Do kraja polusezone crno-beli dočekuju niški Radnički i gostuju u Kragujevcu. Preživeće se nekako i ta dva kola, a onda bi tokom zimske pauze rukovodstvo i stručni štab morali detaljno da se pozabave mentalnom pripremom igrača. Da li angažovanjem psihologa, da li na neki drugi način, ali ako se tome ne pristupi ozbiljno, veliko je pitanje da li će na proleće Partizan uopšte biti u situaciji da se bori za prva četiri mesta na tabeli i plasman na evropsku scenu. A, to bi zaista bila kataklizma u Humskoj!