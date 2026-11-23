Magnet za pehove: Bivši igrač Zvezde blistao u Ligi šampiona, a sada je doživeo tešku povredu!
Mora na dugu pauzu.
Ostao je navijačima Crvene zvezde u sećanju Omri Glazer sa fenomenalnim odbranama u Ligi šampiona protiv Mančester sitija.
Ipak, dolaskom Mateusa Magalješa, izraelski reprezentativac se brzo preselio na klupu, a ubrzo posle toga prodat je Makabiju iz Haife, čiji je gol branio pre dolaska na Marakanu.
Još dok je boravio na stadionu "Rajko Mitić", Glazera su povrede mučile, a neprijatna tradicija nastavljena je u njegovoj domovini. Sada je doskorašnji čuvar mreže srpskog prvaka doživeo novi veliki peh, pošto je na treningu u nedelju povredio palac. Posle obavljenih predloga ustanovljeno je da je došlo do frakture, tako da će Izraelac morati da pauzira, prema prvim procenama, dva meseca.
Podsetimo, na početku sezone 2024/2025 je povredio mišić prepone, pauzirao je dva i po meseca, a pošto je požurio sa povratkom na teren obnovio je istu i morao je još dva meseca "na hlađenje".
Glazer je tada produžio saradnju sa Zvezdom, da crveno-beli koliko toliko zarade na njegovom transferu, ali je onda prodat Haifi za 250.000 evra.
Dakle, u sledećim utakmicama ekipe iz Haife, braniće Omer Niron, dok će njegova zamena biti Mark Golenkov, mladi Ukrajinac (18 godina) sa izraelskim pasošem.
Od početka nove sezone je branio standardno u Izraelu, na 10 mečeva je jednom ostao nesavladan.
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