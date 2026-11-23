NIKO ne zna ko su članovi glavnog plenuma, kaže predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj.

Foto: Printskrin Informer TV

Kaže da taj plenum mejlom šalje svoja saopštenja i niko ne može da mu uđe u trag.

- Dakle, to je jedna konspirativna konstrukcija, dobro organizovana, maksimalno plaćena, prepuna novca koja nastavlja rad na ubijanju Srbije - rekao je Šešelj za Informer TV.

Smatra da iza cele zavere stoje ogranci, pre svega, britanske i nemačke obaveštajne službe, dok intenzivno pomažu Hrvati.