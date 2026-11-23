"KONSPIRATIVNA KONSTRUKCIJA RADINA PLANU UBIJANJA SRBIJE" Šešelj razotkrio zaveru kojoj svedočimo
NIKO ne zna ko su članovi glavnog plenuma, kaže predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj.
Kaže da taj plenum mejlom šalje svoja saopštenja i niko ne može da mu uđe u trag.
- Dakle, to je jedna konspirativna konstrukcija, dobro organizovana, maksimalno plaćena, prepuna novca koja nastavlja rad na ubijanju Srbije - rekao je Šešelj za Informer TV.
Smatra da iza cele zavere stoje ogranci, pre svega, britanske i nemačke obaveštajne službe, dok intenzivno pomažu Hrvati.
Preporučujemo
U Skupštini Srbije počele konsultacije o daljem toku konstitutivne sednice
23. 11. 2026. u 14:10
SMENjEN DEKAN NOVOSADSKOG DIF-A: Savet fakulteta razrešio Patrika Drida posle hapšenja
23. 11. 2026. u 12:07
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
"Putin nije naš prijatelj, on je kasapin"
"ON JE, kako su drugi već rekli, diktator odgovoran za ubistva i u to niko ne sumnja."
22. 11. 2026. u 19:00 >> 10:01
Komentari (0)