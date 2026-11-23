KUDA VODI RADOZNALOST: Studenti i naučno-istraživački rad
INSTITUT za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu, povodom obeležavanja godišnjice, 26. novembra od 14 do 17 časova u Naučno-tehnološkom parku Beograd, organizuje Otvorenu laboratoriju: Kuda vas vodi radoznalost?.
Cilj događaja, u okviru posebnog segmenta Foruma namenjenog studentima, je da akademcima približi naučnoistraživački rad i omogući im da kroz demonstracije, eksponate i razgovore sa istraživačima upoznaju različite oblasti biomedicine, kao i mogućnosti uključivanja u istraživanja.
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