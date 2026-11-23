Generalni direktor crno-belih morao na ročište.

FOTO: FK Partizan

Pored toga što fudbalerima Partizana ne ide na terenu i trenutno su deseti na tabeli Superlige, uprava kluba mora konstantno da se bori sa finansijskim problemima i tužbama. Ni manje, ni više, nego Miloš Vazura zahteva od crno-belih da mu isplate čak 50.000 evra za "uspešno poslovanje, transfer politiku i bonus za plasman u Ligu konferencija".

Zvuči pomalo smešno, imajući u vidu da je upravo bivši generalni direktor najodgovorniji za katastrofalno stanje u Humskoj, jer je nakon njegovog odlaska dug iznosio skoro 60 miliona evra. Danas se bivši čelnik pojavio na sudu, pošto je održano ročište, kom je prisustvovao i Danko Lazović u društvu advokata, a potom okupljenim novinarima objasnio kakav epilog očekuje.

- Iskren da budem, nemam nikakav utisak, osim da ovo mora da prestane. I iskreno se nadam da će ovome da se stane na put. Ne samo u slučaju Miloša Vazure. Ovo je malo širi kontekst, jer mora da prestane praksa: "Nema veze, pa šta ako postoji dug? Važni su rezultati." Ne, rezultati su plod stabilizacije i dobrog poslovanja. Tako da ovaj slučaj može biti dobar i plodonosan za sve nove sportske radnike, za koje se nadam da će doći u Srbiju - rekao je Lazović, a potom nastavio:

- Partizan prolazi kroz težak period iz jednog prostog razloga. Dug koji je bio ogroman i posledice poslovanja, zbog čega se štedi na svim poljima. Ova treća godina je krucijalna, jer postoji rizik. Da li napraviti taj iskorak? A on može da nas vrati na 57 miliona evra duga. Zajedničkom odlukom Upravnog odbora, predsednika, svih članova i moje malenkosti, doneli smo odluku da je mnogo značajnije za klub da pretrpi ovaj period, koji je jako težak, nama najteži. Ovo nije alibi. Mi smo spremni, u svakom slučaju, da podnesemo punu odgovornost. Naša obaveza je i da onaj ko dođe posle nas ne zatekne situaciju koju smo mi zatekli 21. oktobra 2024. To je suština.

FOTO: FK Partizan

Aktuelni generalni direktor "parnog valjka" smatra da je jako važno što se funkcionisanje kluba vratilo u normalu.

- Svi zaposleni redovno primaju plate, a dug je značajno smanjen. Mislim da je to važno, a rezultat će doći kao posledica rada. Da li ćemo mi biti u Partizanu? To je drugo pitanje. Ali onaj ko bude došao posle nas zateći će znatno bolju situaciju - podvukao je Lazović.

Navijači su s razlogom zabrinuti, pogotovo zbog svega što se u poslednje vreme dešavalo sa RK Partizan.

- Dosta je bilo ratova, ja ne volim ovo. Treba da postoji samo jedan interes, a to je Partizan, da njemu bude bolje. Mi iz uprave sigurno nećemo dozvoliti da se dogodi ono što se desilo sa rukometnim klubom. Treba da napravimo jedan zdrav, održiv sistem. Pogotovo u novonastaloj situaciji u državi i da nađemo model finansiranja. Već šest meseci našom transfer politikom finansiramo tekuće obaveze. Mislim da je to jedini put. Ne vidim nekoga ko će doći i reći: "Evo, donosim 30 ili 50 miliona evra". Mislim da je to nerealno, nemoguće. Naravno, ako se takav neko pojavi, ja ću mu prvi prostreti crveni tepih i sa zadovoljstvom ću svoju kancelariju da zamenim za tribine - naglasio je Lazović

Na kraju je funkcioner crno-belih poručio da se rukovodstvo trudi da se ponaša odgovorno.

- Pritisci su ogromni na ovu upravu i traju dve godine. I niko od nas nema nikakav problem da napusti Partizan. Ja sam odrastao ovde, ali to mi ne daje pravo da da mogu da ostanem koliko god hoću. Mi smo spremni da pričamo sa svim ljudima koji su zainteresovani, koji misle da mogu bolje. Suština našeg rada bila je da, ako dođemo u situaciju da klub predamo nekome, to mora da bude urađeno na civilizovan način, da se napravi primopredaja. I da ti ljudi koji dođu imaju bolju finansijsku situaciju od one koju smo mi zatekli - zaključio je Lazović