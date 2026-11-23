ODBORNICI Skupštine grada izglasali su, na današnjoj sednici, rebalans budžeta za ovu godinu u ukupnom iznosu od 231,9 milijardi dinara, od čega je budžet grada nešto više od 215 milijardi, a gradskih opština 16,8 milijardi dinara.

Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ

Za predloženi budžet glasalo je 60 odbornika, a protiv je bilo 28.

To je treći rebalans budžeta koji je usvojen u ovoj godini.

Gradski sekretar za finansije Katarina Čubrić rekla je na sednici, obrazlažući rebalans budžeta za 2026. godinu, da je do projekcije obima sredstava došlo na osnovu izvršenja budžeta za prvih 10 meseci ove godine i projekcije planiranih prihoda i rashoda do kraja godine.

-Okviri budžeta nisu se menjali. Povećao se iznos transfernih sredstava iz sredstava iz sopstvenih prihoda opština za ukupno oko 560 miliona, odnosno nekih 3,5 odsto, a kod budžeta grada taj obim iznosi oko 13,5 milijardi ili 6,5 odsto, gde su uključeni transferi koje je grad dobio u proteklom periodu od prethodnog rebalansa, i izvršena je realokacija sredstava između direktnih korisnika grada Beograda kako bismo zatvorili naše obavezne prihode i rashode do kraja ove budžetske godine, navela je Čubrić.

(Tanjug)

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