LIDER Pokreta "Mi - snaga naroda" dr Branimir Nestorović razgovarao je sa Jovanom Romanićem o sednici Skupštine koja je izazvala ogromnu pažnju građana Srbije, kao i o daljim planovima Studentske liste i SNS-a.

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Nestorović je rekao da je Skupština i ranije bila nefunkcionalna, i da misli da se to neće ni sada promeniti.

Kaže da mu smeta kada neko naziva pristalice Srpske napredne stranke kriminalcima.

- Očigledno je bilo puno kriminala, ali čekaj, nisu baš svi u SNS-u, 600.000 članova imaju. Nemoguće je da su svi kriminalci. Ti onda izjednačavaš i glasače - rekao je on, i dodao da mu je bilo pomalo i zamorno da sluša skupštinska zasedanja.

Predsednik pokreta Mi - Snaga naroda dodaje i da očekuje od predstavnika Studentske liste da u narednom periodu malo smanje agresivni nastup.

- Na to će ih naterati nužda. Sada je divno, još uvek je "honeymoon", sve je lepo... Ta agresivnost će da se razbije, zato što kada bude sastavljena vlada onda će biti jasno u kom smeru ide država. 1. januara ističe ugovor za ruski gas. Mi smo mrtvi bez ruskog gasa. Mi ne možemo da platimo ekonomsku cenu gasa, niti imamo mogućnost da dobijemo od nekog. Vučić je probao azerbejdžanski, to je sve smešno. Zavisimo za naftu od Janafa, od Hrvata. Ti ćeš morati da odeš u Rusiju da tamo razgovaraš. Rusi, a to mogu da kažem iz prve ruke, neće da prime trenutno nikoga. Hoće da vide ko će biti ministar energetike, zvanična delegacija, šta ovo znači - tvrdi Nestorović.