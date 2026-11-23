Dušan Tadić ostaje bez saigrača: Fudbaler se povlači iz fudbala, a tek mu je 29 godina...
Turski fudbaler i igrač holandskog NEC-a, Emre Mur, odlučio je da napravi pauzu od fudbala.
Holandski klub je danas objavio informaciju da je raskinuo ugovor sa Emreom Morom na insistiranje fudbalera. Turčin je obavestio rukovodstvo da – ne može više. Prosto, ne igra mu se fudbal u ovom momentu, ima preče stvari kojima mora da se pozabavi.
- Još kada sam bio dečak, imao sam samo jedan san: da postanem profesionalni fudbaler. To što sam uspeo da ostvarim snove je za mene sve. Uvek sam se trudio da dam sve od sebe u sportu koji volim. Ipak, susreo sam se nedavno sa zdravstvenim problemima. Došao sam do tačke kada moram da poslušam svoje telo, da poštujem svoje granice i da mi najvažnije bude da se ponovo osećam dobro. Iz tog razloga, doneo sam tešku odluku da privremeno odustanem od profesionalnog fudbala i da se fokusiram na samog sebe. Moja ljubav prema fudbalu se nikada neće promeniti i ostaje mi nada da ću mu se u budućnosti vratiti - objasnio je Emre Mor za klupski sajt.
Tako je Dušan Tadić ostao bez saigrača sa kojim je igrao i ranije za Fenerbahče.
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