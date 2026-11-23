ORUŽANE snage Rusije nastavljaju uspešno da sprovode Specijalnu vojnu operaciju, neutralisano oko 1.110 ukrajinskih vojnika, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Jutjub printskrin

Jedinice grupe trupa "Sever" poboljšale su svoj taktički položaj. Ljudstvo i oprema mehanizovane brigade, dva jurišna puka Oružanih snaga Ukrajine i brigade Nacionalne garde poraženi su u blizini naselja Veselo, Makarovo, Plosko i Golubovka u Harkovskoj oblasti. U Sumskoj oblasti, jedinice tri mehanizovane brigade, aeromobilne brigade Oružanih snaga Ukrajine i brigade teritorijalne odbrane poražene su u blizini naselja Spasko, Puškarevka, Vakalovščina, Simonovka i Novaja Sloboda u Sumskoj oblasti.

Neprijatelj je izgubio do 160 vojnika, oklopno borbeno vozilo, 12 vozila, stanicu za radio-elektronsko izviđanje i devet stanica za kontrabatarejsko i elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Zapad" poboljšale su svoj položaj duž prednje ivice fronta. Naneti su gubici ljudstvu i tehnici mehanizovane i jurišne brigade Oružanih snaga Ukrajine, kao i dve brigade teritorijalne odbrane u blizini naselja Peski-Radkovski i Homino u Harkovskoj oblasti, i Rajgorodok i Majki u Donjeckoj Narodnoj Republici.

Oružane snage Ukrajine izgubile su preko 220 vojnika, jedan poljski artiljerijski top i devet vozila.

Jedinice grupe trupa "Jug" zauzele su povoljnije linije i položaje. Naneti su gubici formacijama četiri mehanizovane brigade, dve aeromobilne brigade i jurišnog puka Oružanih snaga Ukrajine u blizini naselja Nikolajevka, Družkovka i Belenko u Donjeckoj Narodnoj Republici.

Oružane snage Ukrajine izgubile su preko 175 vojnika, četiri oklopna borbena vozila, 22 vozila i tri stanice za elektronsko ratovanje."

Jedinice grupe trupa "Centar" nastavile su aktivna ofanzivna dejstva. Naneti su gubici ljudstvu i tehnici tri mehanizovane brigade, pešadijske brigade Oružanih snaga Ukrajine i dve brigade Nacionalne garde u blizini naselja Rajsko, Viktorovka, Mihajlovka, Novopavlovka, Sergejevka, Kamenka i Očeretino u Donjeckoj Narodnoj Republici.

Oružane snage Ukrajine pretrpele su gubitke od do 340 vojnika, četiri oklopna borbena vozila, jedno artiljerijsko oruđe, deset vozila i pet stanica za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Istok" nastavile su napredovanje duboko u neprijateljsku odbranu. Naneti su gubici ljudstvu i tehnici dve vazdušno-desantne brigade, jedne jurišne brigade i jednog jurišnog puka Oružanih snaga Ukrajine u blizini naselja Majak i Tiho u Dnjepropetrovskoj oblasti, i Veselo i Odarovka u Zaporoškoj oblasti.

Oružane snage Ukrajine izgubile su preko 195 pripadnika, oklopno borbeno vozilo, haubicu "bogdana" kalibra 155 mm i dva vozila.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" poboljšale su svoj položaj duž prednje ivice fronta. Formacije dve mehanizovane brigade Oružanih snaga Ukrajine poražene su u blizini naselja Kirovo u Zaporoškoj oblasti i Belozerka u Hersonskoj oblasti.

Oružane snage Ukrajine izgubile do 20 ukrajinskih vojnika, jedan artiljerijski top, 16 vozila i tri stanice za elektronsko ratovanje.

Taktičkom avijacijom, udarnim dronovima, raketnim jedinicama i artiljerijom Oružanih snaga Rusije pogođeni su objekti energetske i transportne infrastrukture, pogoni za proizvodnju i skladištenje bespilotnih letelica, kopneni robotski sistemi, skladišta municije, vojni aerodromi, radarske stanice za kontrolu vazdušnog saobraćaja i privremena mesta za raspoređivanje ukrajinske vojske i stranih plaćenika u 142 okruga.

Sredstva protivvazdušne odbrane oborila su četiri vođene avio-bombe, višecevni raketni sistem HIMARS američke proizvodnje i 819 bespilotnih letelica sa fiksnim krilima.

Ukupno je od početka Specijalne vojne operacije uništeno 674 aviona, 284 helikoptera, 296.103 bespilotne letelice, 672 protivvazdušna raketna sistema, 31.755 tenkova i drugih oklopnih borbenih vozila, 1.797 borbenih vozila sa višecevnim raketnim bacačem, 36.979 poljskih artiljerijskih oruđa i minobacača i 77.915 jedinica specijalnih vojnih vozila.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić