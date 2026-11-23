Meč na programu naredne godine.

Foto: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia

Informacija koju su s nestrpljenjem iščekivali poklonici borba u oktagunu, odjeknula je poput "eksplozije" u u borilačkom svetu.

Planovi UFC idu svakim danom sve dalje, pa se sada pojavila vest i MMA krugovima, da će Maurisio Rufi (14-3) ući "u kavez" protiv debitanta u najjačoj svetskoj promociji - Saladina Parnasa (24-2)!

Kako je nezvanično prostrujalo, UFC je već počeo sa realizacijom plana ovog spektakla, a navijači će moći da ovaj meč gledaju na UFC u Londonu 2027. godine.

🚨Dövüş Haberi🚨: Maricio Ruffy Vs Salahadine Parnasse 20 Martdaki #UFCLondon kartının yan ana maçında karşı karşıya gelecek https://t.co/edg5ErcEGu — Ko Time (@AAkhundov73801) November 23, 2026

Treba reći da je Brazilac Rufi imao različite učinke, jer je najpre savladao Amerikanca Majkla Čendlera na UFC spektaklu na južnom travnjaku Bele kuće, da bi potom izgubio od Jermena sa ruskim pasošem Armana Carukjana na UFC 331, koji ga je nokautirao u finišu prve runde.

Nasuprot Maurisiju Rufiju, Francuz Parnas je debitovao u najjačoj svetskoj promociji na najbolji mogući način. Njegov meč protiv UFC veterana, Novozelanđanina Dena Hukera prekinut je u prvoj rundi, trijumfom Saladina, a ovaj UFC spektakl održan je u Parizu početkom septembra.

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