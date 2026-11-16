Beograd

ISKLJUČENJA STRUJE U BEOGRADU: Potrošači u 10 opština sutra ostaju bez električne energije

Ј.О.С.

16. 11. 2026. u 16:55

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Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, potrošači u deset beogradskih opština, u utorak 17. novembra, ostaće privremeno bez električne energije, saopštila je Elektrodistribucija Srbije.

ИСКЉУЧЕЊА СТРУЈЕ У БЕОГРАДУ: Потрошачи у 10 општина сутра остају без електричне енергије

Foto: Thiradet Khlangkun/Alamy/Profimedia

Najduži prekid u snabdevanju očekuje građane Novog Beograda (od 09:00 do 16:00 časova), dok će u ostalim delovima grada isključenja trajati između sat i po i šest sati.

Stari grad (08:30 - 12:00)

  • Mike Alasa: 34–38

Zvezdara (08:30 - 14:00)

  • Mirijevski bulevar: 92–98

Palilula (08:30 - 14:00) 

  • Aleksandra Fleminga (40–56, 60–68, 31–47),
  • Dr A. Radosavljevića (BB),
  • Dr Đ. Jovanovića (1–9),
  • Dr Riharda Burijana (2),
  • Garsije Lorke (34–78, 43–79),
  • Husinskih rudara (30–36, 41–51),
  • Jelenka Mihajlovića (18–24, 21–39),
  • Laze Stefanovića (16–26, 9–11),
  • Mirijevski bulevar (60–64),
  • P. Ćetkovića prolaz (2–16),
  • Pera Ćetkovića (40–46, 33–37),
  • Prominska (14–30, 29–51),
  • Bulevar despota Stefana (119–135A),
  • Vuka Vrčevića (2–4A, 1–5).

Palilula (09:30 - 12:00)

  • Amelije Erhart (2, 10–12, 20, 26–28, 7–13A, 17–27, 31, 37–39, 43),
  • Popova bara nova 14 (8G),
  • Rozalin Frenklin (4–14, 3–5, 9–11, 15).

Naselje Krnjača:

  • Alibunarska (1, 4–12, 7–9),
  • Azanjska (26, 30–34, 42A–44B, 48–54, 64–66A, 27–31A, 39–51V),
  • Beodranska (2–6A, 10–18, 22–24, 1–9, 15–27),
  • Branislava Petronijevića (2–4, 8–12, 13–19, 23–25),
  • Crepajska (2, 12, 16, 20, 1, 13–17),
  • Đalinska (22–28, 34–36, 40, 23, 29–41),
  • Dragutina Anastasijevića (6–10),
  • Dušana Matića (2),
  • Grge Andrijanovića (1),
  • Iđoška (2),
  • Idvorska (2–18, 3–17),
  • Kovinska (6A–10C, 14–16, 7A–17, 23–25A),
  • Laze Simića (10A–12B, 19A–27B, 49),
  • Martina Paluške (6A–20, 32E–34A, 3, 13–29, 33–39E, 43–47D, 51–63, 67–67B),
  • Padejska (2–18, 22, 26–30, 34A–40, 44–48, 54, 1–9, 13–27, 33–37, 47, 51–55, 59–67, 71, 93A),
  • Padinska (4–4A, 7–9, 15), Pakračka (18–20, 24–26, 30, 23–25, 29Đ–31E),
  • Popova bara nova 3 (120G),
  • Popova bara nova 302 (37–39),
  • Popova bara nova 306 (110),
  • Samoška (4–4R, 12, 24E–40, 9–17P, 21–25, 29–31, 41, 105D–105I),
  • Save Kovačevića ulica 3 (2–20S, 5, 15),
  • Sutjeska blok (50A–50B),
  • Sutjeska ulica 8 (28B–34B, 50–50S, 25A–27B, 49, 53–55),
  • Teodora Češljara (8, 12–12A, 16, 1, 5, 9–11, 91),
  • Virdžinije Vulf (3),
  • Zrenjaninski put (100A, 104–106Z, 110–116G, 120–120A, 128A, 91–91N, 95, 103–111, 115A, 123H–131, 139P, BB, 110/3, 114/1, 115/4, 115/5).

Naselje Borča i Popova bara:

  • 2. nova-pretok (32, 3B–5A, 89, 99),
  • 63. padobranske brigade (6, 16–18),
  • Androvačka (4, 7, 11, 17–19, 23),
  • Borisa Kidriča (130–132C, 136),
  • Delfska (2–16, 1–5, 11A),
  • Dušana Maksina (53),
  • Jakova Ignjatovića (2–16, 7–15),
  • Kapadokijska (4–6, 10–18, 1–11),
  • Korintska (2–14, 1–5, 9),
  • Kozaračka (4–6, 14, 1–13),
  • Kumanička (2, 8–8Ž, 14K–14M, 20–26B, 21, 27, 31–33L, 37–39),
  • Laze Popovića (2–6, 3),
  • Lotosa (6B),
  • Luke Zore (6–10J, 18–24, 30, 11–21A, 31),
  • Marije Trandafil (8–12),
  • Milana Ćurčina (4–14, 1b–11),
  • Mirgorodska (10, 22),
  • Mitra Trifunovića-Uče (4A),
  • Mokri Sebeš (2–8, 12–14, 46B–48D),
  • Nikolaea Jorge (4–12, 18, 15, 19–21),
  • Nikole Uzunovića (1–3, 7),
  • Petra Kostića (2–6, 12–14, 18, 3, 13A, 17–19, 23),
  • Popova bara nova 1 (12J–12M, 18A, 32J, 36, 40, 46L–48I, 180, 13V, 23, 27–41E),
  • Popova bara nova 2 (2–2A, 8–10, 14–16A, 5, 15–39, 49–51, 55–59, 8/1B, 8/2B),
  • Popova bara nova 3 (4, 10G, 14, 110, 1–3B, 11A–15, 19, 27–27G, 35–37, 43A–49, 51A, 55–57, 61A–61G, 71, 75A–77, 81, 87–101A, 107–117, 121–123, 129, 133),
  • Popova bara nova 4 (2–2D, 10K, 14, 11, 15–17A),
  • Popova bara nova 101 (1–3),
  • Popova bara nova 102 (8–14, 9V–11),
  • Popova bara nova 201 (2–14, 1–11),
  • Popova bara nova 202 (2–8, 1, 7–13),
  • Popova bara nova 204 (8–8A, 1–11),
  • Popova bara nova 205 (1, 5–5A),
  • Popova bara nova 206 (2–4, 8, 24E, 206, 1–11),
  • Popova bara nova 208 (1–7A),
  • Popova bara nova 209 (4–8, 12–14, 1–1PRIZ, 11),
  • Popova bara nova 210 (6A, 1–3, 7–15, 21–23),
  • Popova bara nova 211 (2–8, 12–20, 3),
  • Popova bara nova 212 (2, 6, 10–16, 7–17, 21–23),
  • Popova bara nova 213 (4–8, 12–16, 5–7, 17–19),
  • Popova bara nova 214 (24D, 9A–15),
  • Popova bara nova 215 (2–8, 1–5, 9),
  • Popova bara nova 216 (2–12, 1–15, 19–25),
  • Popova bara nova 301 (9, 35),
  • Popova bara nova 306 (2A, 6–8, 14, 18, 3, 55),
  • Popova bara nova 307 (2–6, 3–7, 13–15),
  • Popova bara nova 401 (2–10, 14–16, 1–5, 11–13, 17–19),
  • Popova bara nova 402 (2–12, 3),
  • Popova bara nova 403 (2–18, 22–24, 1–31),
  • Popova bara nova 404 (6–6A, 12–14),
  • Popova bara nova 405 (2–18, 22, 1–23),
  • Popova bara nova 406 (1–5),
  • Popova bara nova 407 (8–20, 110, 1–5, 11, 15–21),
  • Popova bara nova 408 (4, 8, 7–7A, 13),
  • Popovačka (12I, 1A),
  • Ravničarska (2–4, 8, 12, 16–16A, 20, 24, 28, 32–34G, 40–52A, 56–62M, 66–70E, 80, 3–7V, 15, 19, 23, 29A–35B, 39–39B, 45–47B, 67A–69A),
  • Trstenička (24V, 28–32A, 36–46, 7, 25E, 39E, 51, 123),
  • Viktora Kina (4–6, 10–12, 1–5, 9),
  • Vladimira Stanimirovića (2, 6, 20, 24–26, 32–34, 27–29, 33, 37–39),
  • Zorana Ančića (4–6, 10–16, 1, 11, 15–23, 27–31, 37),
  • Žorža Skrigina (4, 8–10, 16, 20–22, 3–5, 9–11, 19–23, 27),
  • Zrenjaninski put (42, 108–114, 120–122E, 126–130G, 103J–105A, 109, 115–131S, 137M–143A).

Palilula (13:00 - 15:00) 

  • Cvijićeva (55, 59–61),
  • Kopernikova (2–6),
  • Ljubomira Stojanovića (16–34A/4, 17–39A),
  • Stojana Novakovića (22–32, 21A–33).

Savski venac (09:00 - 14:00)

  • Raška: BB, 1–27, 33–35, 41–49

Voždovac (09:00 - 14:00) 

  • Crnotravska (27)

Voždovac (09:00 - 15:00) 

  • Admirala Vukovića (48, 58),
  • Borisavljevićeva (42, 46–52, 56–70, 47–79),
  • Bože Jankovića (20–32, 17–25, 29, 43),
  • Limska (2–16, 1–19).

Čukarica (08:30 - 12:00)

  • Kneza Višeslava: BB, 118–128, 31B
  • Miloja Zakića: 24A, 90–98

Naselje Žarkovo:

  • Ilije Stojadinovića (22–24A)

Rakovica (08:30 - 12:00)

  • Kneza Višeslava: BB, 31A–31V

Novi Beograd (09:00 - 16:00)

  • Milutina Milankovića: 27

Zemun (08:30 - 12:30)

  • Božice Divnić (2–14, 1–15),
  • Emilije Jakšić (2–24, 1–17A),
  • Jovana Stojsavljevića (1a),
  • Koste Dragićevića (2–32, 1–31),
  • Milice Šuvaković (2–20, 1–15),
  • Momčila Radivojevića (2–32, 1–15),
  • Petra Jovovića (1–17), Sestara Strain (2–4, 44–50, 1–3),
  • Vere Dimitrijevića (2–8, 15–29).

Naselje Altina:

  • Ratarski put (9B, 39–57a)

Obrenovac 09:00 - 10:30

Naselje Barič:

  • Barič reka 1. deo (54),
  • Barička reka (14, 62, 82–84, 88, 110B–110F, 126–126A, 59, 63, 67, 105A–107B, 189, 225, 273, 297A, 385),
  • Barička reka 2. deo (0, 14, 26, 110C, 124, 130A, 55, 63–67, 187, 201, 239C–241A, 273),
  • Dalmatinska (4–6, 10–12A, 16, 20–24A, 15, 21, 29–33, 37, 41–43),
  • Kolubarska (34–40, 44),
  • Novo naselje (4, 14–22, 30–34, 64, 1–7C, 11D).

Obrenovac (10:30 - 13:00)

Naselje Barič:

  • Aleksandra-Ace Spasića (5, 39B–43, 53A),
  • Barič brdo (7),
  • Beogradska (BB, 10, 16–20, 26–32B, 36–38, 42–42D, 50, 54–64G, 1A, 5–13, 17, 21–35S, 39, 43F–53, 59, 65–67, 71–75),
  • Brđanska (20B, 24–34, 40, 46, 64E, 72, 33, 71–77, 87),
  • Dragorada Dragojevića (12–14, 20–24, 1–13, 31),
  • Šeste vojvođanske brigade (47A, 51, 55),
  • Vuka Karadžića (4, 8, 12, 18–24C, 28, 40–40B, 5, 9, 15–17).

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