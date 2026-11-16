ISKLJUČENJA STRUJE U BEOGRADU: Potrošači u 10 opština sutra ostaju bez električne energije
Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, potrošači u deset beogradskih opština, u utorak 17. novembra, ostaće privremeno bez električne energije, saopštila je Elektrodistribucija Srbije.
Najduži prekid u snabdevanju očekuje građane Novog Beograda (od 09:00 do 16:00 časova), dok će u ostalim delovima grada isključenja trajati između sat i po i šest sati.
Stari grad (08:30 - 12:00)
- Mike Alasa: 34–38
Zvezdara (08:30 - 14:00)
- Mirijevski bulevar: 92–98
Palilula (08:30 - 14:00)
- Aleksandra Fleminga (40–56, 60–68, 31–47),
- Dr A. Radosavljevića (BB),
- Dr Đ. Jovanovića (1–9),
- Dr Riharda Burijana (2),
- Garsije Lorke (34–78, 43–79),
- Husinskih rudara (30–36, 41–51),
- Jelenka Mihajlovića (18–24, 21–39),
- Laze Stefanovića (16–26, 9–11),
- Mirijevski bulevar (60–64),
- P. Ćetkovića prolaz (2–16),
- Pera Ćetkovića (40–46, 33–37),
- Prominska (14–30, 29–51),
- Bulevar despota Stefana (119–135A),
- Vuka Vrčevića (2–4A, 1–5).
Palilula (09:30 - 12:00)
- Amelije Erhart (2, 10–12, 20, 26–28, 7–13A, 17–27, 31, 37–39, 43),
- Popova bara nova 14 (8G),
- Rozalin Frenklin (4–14, 3–5, 9–11, 15).
Naselje Krnjača:
- Alibunarska (1, 4–12, 7–9),
- Azanjska (26, 30–34, 42A–44B, 48–54, 64–66A, 27–31A, 39–51V),
- Beodranska (2–6A, 10–18, 22–24, 1–9, 15–27),
- Branislava Petronijevića (2–4, 8–12, 13–19, 23–25),
- Crepajska (2, 12, 16, 20, 1, 13–17),
- Đalinska (22–28, 34–36, 40, 23, 29–41),
- Dragutina Anastasijevića (6–10),
- Dušana Matića (2),
- Grge Andrijanovića (1),
- Iđoška (2),
- Idvorska (2–18, 3–17),
- Kovinska (6A–10C, 14–16, 7A–17, 23–25A),
- Laze Simića (10A–12B, 19A–27B, 49),
- Martina Paluške (6A–20, 32E–34A, 3, 13–29, 33–39E, 43–47D, 51–63, 67–67B),
- Padejska (2–18, 22, 26–30, 34A–40, 44–48, 54, 1–9, 13–27, 33–37, 47, 51–55, 59–67, 71, 93A),
- Padinska (4–4A, 7–9, 15), Pakračka (18–20, 24–26, 30, 23–25, 29Đ–31E),
- Popova bara nova 3 (120G),
- Popova bara nova 302 (37–39),
- Popova bara nova 306 (110),
- Samoška (4–4R, 12, 24E–40, 9–17P, 21–25, 29–31, 41, 105D–105I),
- Save Kovačevića ulica 3 (2–20S, 5, 15),
- Sutjeska blok (50A–50B),
- Sutjeska ulica 8 (28B–34B, 50–50S, 25A–27B, 49, 53–55),
- Teodora Češljara (8, 12–12A, 16, 1, 5, 9–11, 91),
- Virdžinije Vulf (3),
- Zrenjaninski put (100A, 104–106Z, 110–116G, 120–120A, 128A, 91–91N, 95, 103–111, 115A, 123H–131, 139P, BB, 110/3, 114/1, 115/4, 115/5).
Naselje Borča i Popova bara:
- 2. nova-pretok (32, 3B–5A, 89, 99),
- 63. padobranske brigade (6, 16–18),
- Androvačka (4, 7, 11, 17–19, 23),
- Borisa Kidriča (130–132C, 136),
- Delfska (2–16, 1–5, 11A),
- Dušana Maksina (53),
- Jakova Ignjatovića (2–16, 7–15),
- Kapadokijska (4–6, 10–18, 1–11),
- Korintska (2–14, 1–5, 9),
- Kozaračka (4–6, 14, 1–13),
- Kumanička (2, 8–8Ž, 14K–14M, 20–26B, 21, 27, 31–33L, 37–39),
- Laze Popovića (2–6, 3),
- Lotosa (6B),
- Luke Zore (6–10J, 18–24, 30, 11–21A, 31),
- Marije Trandafil (8–12),
- Milana Ćurčina (4–14, 1b–11),
- Mirgorodska (10, 22),
- Mitra Trifunovića-Uče (4A),
- Mokri Sebeš (2–8, 12–14, 46B–48D),
- Nikolaea Jorge (4–12, 18, 15, 19–21),
- Nikole Uzunovića (1–3, 7),
- Petra Kostića (2–6, 12–14, 18, 3, 13A, 17–19, 23),
- Popova bara nova 1 (12J–12M, 18A, 32J, 36, 40, 46L–48I, 180, 13V, 23, 27–41E),
- Popova bara nova 2 (2–2A, 8–10, 14–16A, 5, 15–39, 49–51, 55–59, 8/1B, 8/2B),
- Popova bara nova 3 (4, 10G, 14, 110, 1–3B, 11A–15, 19, 27–27G, 35–37, 43A–49, 51A, 55–57, 61A–61G, 71, 75A–77, 81, 87–101A, 107–117, 121–123, 129, 133),
- Popova bara nova 4 (2–2D, 10K, 14, 11, 15–17A),
- Popova bara nova 101 (1–3),
- Popova bara nova 102 (8–14, 9V–11),
- Popova bara nova 201 (2–14, 1–11),
- Popova bara nova 202 (2–8, 1, 7–13),
- Popova bara nova 204 (8–8A, 1–11),
- Popova bara nova 205 (1, 5–5A),
- Popova bara nova 206 (2–4, 8, 24E, 206, 1–11),
- Popova bara nova 208 (1–7A),
- Popova bara nova 209 (4–8, 12–14, 1–1PRIZ, 11),
- Popova bara nova 210 (6A, 1–3, 7–15, 21–23),
- Popova bara nova 211 (2–8, 12–20, 3),
- Popova bara nova 212 (2, 6, 10–16, 7–17, 21–23),
- Popova bara nova 213 (4–8, 12–16, 5–7, 17–19),
- Popova bara nova 214 (24D, 9A–15),
- Popova bara nova 215 (2–8, 1–5, 9),
- Popova bara nova 216 (2–12, 1–15, 19–25),
- Popova bara nova 301 (9, 35),
- Popova bara nova 306 (2A, 6–8, 14, 18, 3, 55),
- Popova bara nova 307 (2–6, 3–7, 13–15),
- Popova bara nova 401 (2–10, 14–16, 1–5, 11–13, 17–19),
- Popova bara nova 402 (2–12, 3),
- Popova bara nova 403 (2–18, 22–24, 1–31),
- Popova bara nova 404 (6–6A, 12–14),
- Popova bara nova 405 (2–18, 22, 1–23),
- Popova bara nova 406 (1–5),
- Popova bara nova 407 (8–20, 110, 1–5, 11, 15–21),
- Popova bara nova 408 (4, 8, 7–7A, 13),
- Popovačka (12I, 1A),
- Ravničarska (2–4, 8, 12, 16–16A, 20, 24, 28, 32–34G, 40–52A, 56–62M, 66–70E, 80, 3–7V, 15, 19, 23, 29A–35B, 39–39B, 45–47B, 67A–69A),
- Trstenička (24V, 28–32A, 36–46, 7, 25E, 39E, 51, 123),
- Viktora Kina (4–6, 10–12, 1–5, 9),
- Vladimira Stanimirovića (2, 6, 20, 24–26, 32–34, 27–29, 33, 37–39),
- Zorana Ančića (4–6, 10–16, 1, 11, 15–23, 27–31, 37),
- Žorža Skrigina (4, 8–10, 16, 20–22, 3–5, 9–11, 19–23, 27),
- Zrenjaninski put (42, 108–114, 120–122E, 126–130G, 103J–105A, 109, 115–131S, 137M–143A).
Palilula (13:00 - 15:00)
- Cvijićeva (55, 59–61),
- Kopernikova (2–6),
- Ljubomira Stojanovića (16–34A/4, 17–39A),
- Stojana Novakovića (22–32, 21A–33).
Savski venac (09:00 - 14:00)
- Raška: BB, 1–27, 33–35, 41–49
Voždovac (09:00 - 14:00)
- Crnotravska (27)
Voždovac (09:00 - 15:00)
- Admirala Vukovića (48, 58),
- Borisavljevićeva (42, 46–52, 56–70, 47–79),
- Bože Jankovića (20–32, 17–25, 29, 43),
- Limska (2–16, 1–19).
Čukarica (08:30 - 12:00)
- Kneza Višeslava: BB, 118–128, 31B
- Miloja Zakića: 24A, 90–98
Naselje Žarkovo:
- Ilije Stojadinovića (22–24A)
Rakovica (08:30 - 12:00)
- Kneza Višeslava: BB, 31A–31V
Novi Beograd (09:00 - 16:00)
- Milutina Milankovića: 27
Zemun (08:30 - 12:30)
- Božice Divnić (2–14, 1–15),
- Emilije Jakšić (2–24, 1–17A),
- Jovana Stojsavljevića (1a),
- Koste Dragićevića (2–32, 1–31),
- Milice Šuvaković (2–20, 1–15),
- Momčila Radivojevića (2–32, 1–15),
- Petra Jovovića (1–17), Sestara Strain (2–4, 44–50, 1–3),
- Vere Dimitrijevića (2–8, 15–29).
Naselje Altina:
- Ratarski put (9B, 39–57a)
Obrenovac 09:00 - 10:30
Naselje Barič:
- Barič reka 1. deo (54),
- Barička reka (14, 62, 82–84, 88, 110B–110F, 126–126A, 59, 63, 67, 105A–107B, 189, 225, 273, 297A, 385),
- Barička reka 2. deo (0, 14, 26, 110C, 124, 130A, 55, 63–67, 187, 201, 239C–241A, 273),
- Dalmatinska (4–6, 10–12A, 16, 20–24A, 15, 21, 29–33, 37, 41–43),
- Kolubarska (34–40, 44),
- Novo naselje (4, 14–22, 30–34, 64, 1–7C, 11D).
Obrenovac (10:30 - 13:00)
Naselje Barič:
- Aleksandra-Ace Spasića (5, 39B–43, 53A),
- Barič brdo (7),
- Beogradska (BB, 10, 16–20, 26–32B, 36–38, 42–42D, 50, 54–64G, 1A, 5–13, 17, 21–35S, 39, 43F–53, 59, 65–67, 71–75),
- Brđanska (20B, 24–34, 40, 46, 64E, 72, 33, 71–77, 87),
- Dragorada Dragojevića (12–14, 20–24, 1–13, 31),
- Šeste vojvođanske brigade (47A, 51, 55),
- Vuka Karadžića (4, 8, 12, 18–24C, 28, 40–40B, 5, 9, 15–17).
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