Beograd

SUSRET ZA STARIJIM KOLEGAMA: Prijemno veče za novu generaciju stduneta doktorskih studija na FON

Branka Borisavljević

16. 11. 2026. u 15:00

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FAKULTET organizacionih nauka u sredu 18. novembra,od 18.00 do 19.30 u Amfiteatru 4 organizuje PhD Kompas, prijemno veče za novu generaciju studenata doktorskih akademskih studija.

СУСРЕТ ЗА СТАРИЈИМ КОЛЕГАМА: Пријемно вече за нову генерацију стдунета докторских студија на ФОН

tanjug

Stariji doktorandi FON-a podeliće sa novim kolegama iskustva sa početka studija: kako se pripremiti za saradnju sa mentorom, kako od ideje doći do istraživačkog pitanja i kako izgleda put do prvog rada.

Novu generaciju pozdraviće prof. dr Gordana Savić, prodekan za poslediplomske studije. 

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