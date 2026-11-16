SUSRET ZA STARIJIM KOLEGAMA: Prijemno veče za novu generaciju stduneta doktorskih studija na FON
FAKULTET organizacionih nauka u sredu 18. novembra,od 18.00 do 19.30 u Amfiteatru 4 organizuje PhD Kompas, prijemno veče za novu generaciju studenata doktorskih akademskih studija.
Stariji doktorandi FON-a podeliće sa novim kolegama iskustva sa početka studija: kako se pripremiti za saradnju sa mentorom, kako od ideje doći do istraživačkog pitanja i kako izgleda put do prvog rada.
Novu generaciju pozdraviće prof. dr Gordana Savić, prodekan za poslediplomske studije.
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