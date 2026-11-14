Beograd

PRVE FOTOGRAFIJE POTOPA U USTANIČKOJ: Pukla cev, auto ostao pod vodom - Saobraćaj potpuno obustavljen (FOTO)

А. Ђ./Б. Р.

14. 11. 2026. u 10:12

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JUTROS, oko 6.30 došlo je do pucanja vodovodne cevi u Ustaničkoj ulici, što je uzrokovalo da se velika količina vode nađe na kolovozu.

ПРВЕ ФОТОГРАФИЈЕ ПОТОПА У УСТАНИЧКОЈ: Пукла цев, ауто остао под водом - Саобраћај потпуно обустављен (ФОТО)

Foto: Novosti

Kako se može videti na fotografiji, jedan automobil je ostao zaglavljen u vodi, a saobraćajna policija je obustavila saobraćaj od Ulice vojvode Toze do Grčića Milenka.

Foto: Novosti

Autobuski saobraćaj u ovom delu Ustaničke je u prekidu i to na linijama 17, 31 i 38L, koji su preusmereni na auto-put.

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