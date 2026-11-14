PRVE FOTOGRAFIJE POTOPA U USTANIČKOJ: Pukla cev, auto ostao pod vodom - Saobraćaj potpuno obustavljen (FOTO)

JUTROS, oko 6.30 došlo je do pucanja vodovodne cevi u Ustaničkoj ulici, što je uzrokovalo da se velika količina vode nađe na kolovozu.

Foto: Novosti

Kako se može videti na fotografiji, jedan automobil je ostao zaglavljen u vodi, a saobraćajna policija je obustavila saobraćaj od Ulice vojvode Toze do Grčića Milenka.

Foto: Novosti

Autobuski saobraćaj u ovom delu Ustaničke je u prekidu i to na linijama 17, 31 i 38L, koji su preusmereni na auto-put.