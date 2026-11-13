Beograd

"KRTICA" STIGLA NA MAKIŠ: Mašina za iskopavanje tunela linije metroa dopremljena na gradilište

Jovana Manić

13. 11. 2026. u 07:24

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NA GRADILIŠTE na Makišu dopremljeni su delovi prve "krtice" (TBM mašina) za iskopavanje podzemnih tunela prve linije beogradskog metroa. Ona bitrebalo uskoro da bude sklopljena i pripremljena za rad. Takođe, najavljenoje da će 18. novembra u luku Konstanca u Rumuniji stići i druga "krtica", a nakon desetak dana biće isporučena u Srbiju.

КРТИЦА СТИГЛА НА МАКИШ: Машина за ископавање тунела линије метроа допремљена на градилиште

Foto: TANJUG/ BEOGRADSKI METRO I VOZ

Da je moćna mašina stigla na konačnu lokaciju i da će druga stići za par dana, koja će kopati sa lansirnog šahta Karaburma, potvrdio je juče glavni gradski menadžer Miroslav Čučković za Tanjug.

Kako je prošle nedelje objavilo preduzeće "Beogradski metro i voz" prva "krtica" stigla je 5. novembra u Luku Pančevo iz Rumunije, uz angažovanje 29 kamiona.

- Glavni deo mašine transportovan je morskim putem iz Kine do Evrope, a potom Dunavom do Luke Pančevo. Dolazak prve "krtice" označava početak nove etape u pripremi za izgradnju podzemnog dela prve linije beogradskog metroa i predstavlja konkretan pomak ka realizaciji ovog značajnog projekta - naveli su nedavno iz preduzeća "Beogradski metro i voz".

Ispitivanja uspešno izvedena

MAŠINE su proivedene u fabrici kompanije CRCHI (China Railway Construction Heavy Industry Corporation) u kineskom gradu Čangša, gde su uspešno završile fabričko ispitivanje tehničke ispravnosti (Factory Ačeptance Test - FAT) u aprilu.

Dugačka je 108 metara i teška oko 1.800 tona. Ona će svoj posao započeti sa lokacije buduće stanice "Bele vode" na Makišu, u pravcu stanice "Sajam".

Podzemni tunel, ukupne dužine oko 11 kilometara, podeljen je na dve deonice, što će omogućiti da dve mašine istovremeno izvode radove sa suprotnih strana trase i napreduju jedna drugoj u susret. One će raditi 24 sata.

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