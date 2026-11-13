"KRTICA" STIGLA NA MAKIŠ: Mašina za iskopavanje tunela linije metroa dopremljena na gradilište
NA GRADILIŠTE na Makišu dopremljeni su delovi prve "krtice" (TBM mašina) za iskopavanje podzemnih tunela prve linije beogradskog metroa. Ona bitrebalo uskoro da bude sklopljena i pripremljena za rad. Takođe, najavljenoje da će 18. novembra u luku Konstanca u Rumuniji stići i druga "krtica", a nakon desetak dana biće isporučena u Srbiju.
Da je moćna mašina stigla na konačnu lokaciju i da će druga stići za par dana, koja će kopati sa lansirnog šahta Karaburma, potvrdio je juče glavni gradski menadžer Miroslav Čučković za Tanjug.
Kako je prošle nedelje objavilo preduzeće "Beogradski metro i voz" prva "krtica" stigla je 5. novembra u Luku Pančevo iz Rumunije, uz angažovanje 29 kamiona.
- Glavni deo mašine transportovan je morskim putem iz Kine do Evrope, a potom Dunavom do Luke Pančevo. Dolazak prve "krtice" označava početak nove etape u pripremi za izgradnju podzemnog dela prve linije beogradskog metroa i predstavlja konkretan pomak ka realizaciji ovog značajnog projekta - naveli su nedavno iz preduzeća "Beogradski metro i voz".
Ispitivanja uspešno izvedena
MAŠINE su proivedene u fabrici kompanije CRCHI (China Railway Construction Heavy Industry Corporation) u kineskom gradu Čangša, gde su uspešno završile fabričko ispitivanje tehničke ispravnosti (Factory Ačeptance Test - FAT) u aprilu.
Dugačka je 108 metara i teška oko 1.800 tona. Ona će svoj posao započeti sa lokacije buduće stanice "Bele vode" na Makišu, u pravcu stanice "Sajam".
Podzemni tunel, ukupne dužine oko 11 kilometara, podeljen je na dve deonice, što će omogućiti da dve mašine istovremeno izvode radove sa suprotnih strana trase i napreduju jedna drugoj u susret. One će raditi 24 sata.
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