SAVSKI VENAC I NOVI BEOGRAD BEZ STRUJE: Pogledajte detaljan spisak ulica

NA GRADILIŠTE na Makišu dopremljeni su delovi prve "krtice" (TBM mašina) za iskopavanje podzemnih tunela prve linije beogradskog metroa. Ona bitrebalo uskoro da bude sklopljena i pripremljena za rad. Takođe, najavljenoje da će 18. novembra u luku Konstanca u Rumuniji stići i druga "krtica", a nakon desetak dana biće isporučena u Srbiju.