Beograd

SAVSKI VENAC I NOVI BEOGRAD BEZ STRUJE: Pogledajte detaljan spisak ulica

В.Н.

14. 11. 2026. u 07:00

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ZBOG planiranih radova na elektropresnoj mreži, sutra će pojedine ulice na teritorijama beogradskih opština Savski venac i Novi Beograd biti bez električne energije u različitim vremenskim intervalima tokom prepodneva i popodneva, saopšteno je iz Elektrodistribucije.

САВСКИ ВЕНАЦ И НОВИ БЕОГРАД БЕЗ СТРУЈЕ: Погледајте детаљан списак улица

Foto: Pierluigi Palazzi/Alamy/Profimedia

Raspored isključenja po opštinama:

Savski venac (od 08:00 do 13:00 časova):

  • Masarikova 2

Novi Beograd (od 08:00 do 12:00 časova):

  • Bulevar Mihajla Pupina (Bulevar Lenjina) 6

Novi Beograd (od 10:00 do 16:00 časova):

  • Milentija Popovića 11–29 i 33–43
  • Milutina Milankovića 1A–1K

Za nedelju, 15. novembar, nisu najavljena isključenja.

Nadležni apeluju na potrošače da na vreme pripreme uređaje i obezbede se tokom trajanja obustave snabdevanja strujom, dok se u slučaju loših vremenskih uslova radovi mogu odložiti.

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