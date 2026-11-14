SAVSKI VENAC I NOVI BEOGRAD BEZ STRUJE: Pogledajte detaljan spisak ulica
ZBOG planiranih radova na elektropresnoj mreži, sutra će pojedine ulice na teritorijama beogradskih opština Savski venac i Novi Beograd biti bez električne energije u različitim vremenskim intervalima tokom prepodneva i popodneva, saopšteno je iz Elektrodistribucije.
Raspored isključenja po opštinama:
Savski venac (od 08:00 do 13:00 časova):
- Masarikova 2
Novi Beograd (od 08:00 do 12:00 časova):
- Bulevar Mihajla Pupina (Bulevar Lenjina) 6
Novi Beograd (od 10:00 do 16:00 časova):
- Milentija Popovića 11–29 i 33–43
- Milutina Milankovića 1A–1K
Za nedelju, 15. novembar, nisu najavljena isključenja.
Nadležni apeluju na potrošače da na vreme pripreme uređaje i obezbede se tokom trajanja obustave snabdevanja strujom, dok se u slučaju loših vremenskih uslova radovi mogu odložiti.
Preporučujemo
SUTRA PLANIRANA ISKLjUČENjA: Potrošači u ovim opštinama će biti bez struje par sati
08. 11. 2026. u 08:08
ISKLjUČENjA STRUJE U VIŠE OPŠTINA: Pogledajte detaljni spisak
12. 11. 2026. u 07:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
HLADNO? Sloboda Mićalović se sa kolegom kupa u moru usred novembra (VIDEO)
KAD ako ne sad?
13. 11. 2026. u 18:51
Komentari (0)