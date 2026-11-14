POTOP U USTANIČKOJ ULICI OD RANOG JUTRA: Pukla vodovodna cev, automobil ostao pod vodom

DEO Ustaničke ulice od jutros je zatvoren za saobraćaj.

foto M. Stanišić

Došlo je do pucanja vodovodne cevi oko 6.30 časova što je dovelo do ogromne količine vode na ulici, javlja RTS.

Saobraćajna policija obustavila je saobraćaj od Ulice vojvode Toze do Grčića Milenka.

U prekidu je i autobuski saobraćaj u ovom delu Ustaničke i to na linijama 17, 31 i 38L.

Autobusi voze auto-putem.

Jedan automobil ostao je potopljen.

(RTS)