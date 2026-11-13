LANČANI SUDAR PARALISAO DEO AUTO-PUTA U BEOGRADU: Kolone kod Plavog mosta u smeru ka Gazeli, koristite alternativni pravac kod Laste
NA autoputu ka mostu Gazela, neposredno pre Plavog mosta i na skretanju za Šumice, oko 17 časova došlo je do lančanog sudara u kom je učestvovalo nekoliko vozila.
Saobraćaj u smeru prema gradu je usporen i formirane su velike gužve. Vozači koji se kreću ka Šumicama usmeravaju se na obilazne pravce, a vozačima se preporučuje da se sa autoputa isključe kod Laste.
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