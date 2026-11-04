BESPLATNI SAVETI I RAZGOVORI : Dom omladine poziva građane da se priključe psihološkim radionicama

PROGRAM psiholoških radionica, koji Dom omladine Beograda organizuje gotovo dve decenije, do sada je okupio više od 2.000 učesnika. Novi ciklus donosi osam tematskih susreta posvećenih ličnom razvoju, emocionalnoj pismenosti i unapređenju međuljudskih odnosa.

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Radionice će se održavati sredom i petkom, od 17.00 do 19.00, a učesnici će kroz interaktivan i iskustveni rad imati priliku da istraže različite aspekte svog života, preispitaju postojeće obrasce ponašanja i steknu nova znanja o sebi i drugima.

Među temama koje će biti obrađene nalaze se odnos prema sebi i drugima, komunikacioni stilovi, emocionalna pismenost, briga o sebi i drugima, zdravi partnerski odnosi, kao i povezanost ljubavi i zavisnosti.

Program je namenjen odraslima svih uzrasta koji žele da rade na sebi, razvijaju svoje potencijale i unaprede socijalne i komunikacione veštine. Rad u manjim grupama, od 12 do 15 učesnika, omogućiće otvorenu razmenu iskustava, međusobno povezivanje i zajedničko učenje.

Radionice će voditi psihoterapeutkinje Ana Mijalković i Katarina Jovčić.

Zainteresovani za učešće na radionicama sredom mogu se prijaviti na broj 063 88 38 041, dok su za termine petkom dostupne prijave na broj 060 67 63 735.

Učešće u svim radionicama je besplatno, a iz Doma omladine Beograda pozivaju sve zainteresovane da se priključe programu i kroz razgovor, druženje i razmenu iskustava posvete vreme ličnom razvoju i boljem razumevanju sebe i drugih.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.