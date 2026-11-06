RUSIJA UPOZORAVA NA NOVU BEZBEDNOSNU PRETNJU: Zapadni satelitski sistemi prete destabilizaciji regiona

ZAPADNI satelitski komunikacioni sistemi predstavljaju rizik od destabilizacije u suverenim zemljama, saopštila je pres-služba Saveta bezbednosti Rusije. Ovo se prvenstveno odnosi na „Starlink“ i „Vanveb“.

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U Savetu bezbednosti održan je sastanak članova prezidijuma Naučno-ekspertskog saveta, čiji su učesnici ukazali na „glavne rizike i pretnje koje nosi korišćenje zapadnih svemirskih komunikacionih sistema iznad teritorije suverenih država u cilju destabilizacije društveno-političke situacije“, pišu ruski mediji.



U kontekstu ovih pretnji, Savet bezbednosti je preporučio ubrzanje proizvodnje sopstvenih ruskih svemirskih letelica.

- Da bi se ubrzao razvoj (ruskog satelitskog) sistema, neophodno je ubrzati serijsku proizvodnju komunikacionih svemirskih letelica i terminalne opreme - navodi se u saopštenju.

„Starlink“ i „Vanveb“ su satelitski komunikacioni sistemi dizajnirani da obezbede brzi pristup internetu, uključujući i u udaljenim područjima kojima nedostaje kopnena komunikaciona infrastruktura.

„Starlink“, u vlasništvu američke kompanije „Spejs Iks“ Ilona Maska, pruža širokopojasni pristup internetu pojedincima, preduzećima i vladinim agencijama. „Vanveb“ je slična satelitska mreža koja je deo evropske kompanije „Eutelsat“ od 2023. godine.

Ranije je „Ekonomist“ objavio da je Ilon Mask naložio ograničenje rada sistema „Starlink“ u Ukrajini zbog napada na ruske rafinerije nafte.

O ličnoj naredbi šefa kompanije „Spejs Iks“ pisao je i „Volstrit džurnal“, dok je „Telegraf“ tvrdio da je Mask predložio ograničenje rada sistema, a da se američki predsednik Donald Tramp s tim saglasio.

(Sputnjik)