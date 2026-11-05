Beograd

JESEN U "JEVREMOVCU": Radionica za najmalđe u Botaničkoj bašti

Branka Borisavljević

05. 11. 2026. u 15:51

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U BOTANIČKOJ bašti "Jevemovac" u subotu 7. novembra od 11 časova biće održana Radionica za decu "Naslikaj jesen u Jevremovcu", koju organizuje Narodni muzej.

ЈЕСЕН У ЈЕВРЕМОВЦУ: Радионица за најмалђе у Ботаничкој башти

Foto: D. Milovanović

Mališani će, najpre u vođenoj turi upoznati i istražiti kakve nam promene u prirodi donosi jesen, kakavi su to lepi plodovi koje možemo da vidimo svuda oko sebe, a kako i zašto se, usled smanjenja skoličine svetlosti, menja lišće na drveću, n.Najmlađi će imati mogućnost da posmatraju i reprodukcije slika Nadežde Petrović nakon čega ih očekuje kreativni deo.

Radionica "Naslikaj jesen u Jevremovcu"namenjena je deci uzrasta od sedam do deset godina. Učešće u radionici je besplatno za decu, kao i za jednog roditelja ili pratioca. Prijavljivanje je obavezno na mejl-adresu radionice@narodnimuzej.rs.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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