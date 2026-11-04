Beograd

KAKO PRAVILNO UČITI: Centar za razvoj karijere organizue novu "Zum kaficu"

Branka Borisavljević

04. 11. 2026. u 13:04

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CENTAR za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu u utorak 10. novoembra u 13 časova organizuje "Zum kaficu" posvećenu razgovoru o nevidljivim preprekama koje ponekad koče svakog studenta i otežavaju mu učenje.

КАКО ПРАВИЛНО УЧИТИ: Центар за развој каријере организуе нову Зум кафицу

Univerzitet u Beogradu

Gošće su Jovana Milosavljević i Katarina Živković iz Savetovališta sa Filozofskog fakulteta.

Teme druženja -zašto odlažemo učenje, iako znamo da bi trebalo da počnemo

koje tehnike učenja zaista funkcionišu, kako organizovati vreme tako da stigneš i da ti ostane života van knjiga, šta raditi kada te uhvati panika pred ispit...

Rok za prijavu je 8. novembar u ponoć.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

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