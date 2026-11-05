DA POSTANU DEO JAVNOG ZDRAVSTVA: Neizvesna sudbina Apoteka "Beograd"

USTANOVA Apoteka "Beograd", koja je nekada imala 123 objekta, danas raspolaže sa svega 39 apoteka i 267 zaposlenih, koji se ponovo suočavaju sa tromesečnim kašnjenjem zarada i neizvesnom budućnošću ustanove.

Foto: N. Skenderija

Govoreći u emisiji Prvog programa Radio Beograda "Jutro je", farmaceutkinje Una Perišić Radulović i Jelena Boro ukazale su da su jedan od ključnih uzroka krize nejednaki uslovi poslovanja.

Prema rečima Jelene Boro, već trinaest godina unazad imamo na nivou svih apotekarskih ustanova u Srbiji problem u prividnom izjednačavanju uslova rada privatnog i državnog sektora.

- Zapravo je samo državnom sektoru nametnuta izvesna obaveza centralizovanih javnih nabavki, što sprečava tržišno poslovanje - navela je ona.

Una Perišić Radulović kaže da je za državne apoteke važno da ostanu deo javnog zdravstva, deo primarne zdravstvene zaštite, zato što su farmaceuti u javnim apotekama bili delovi zdravstvenih timova u saradnji sa lekarima iz domova zdravlja

- Najpristupačnija primarna zdravstvena zaštita sada je po privatnim apotekama, gde nemamo farmaceute u smeni, gde imamo prekvalifikovane tehničare, jednostavno to nije usluga koja je za apoteku. Dobra je za možda prodaju, ali ne i za pacijenta koji dođe da se posavetuje o ozbiljnim stvarima - navela je ona.

Bez odgovora države POSLE razgovora sa predstavnicima državnog vrha, apotekarima je isplaćeno 16 zaostalih zarada, ali suštinski problemi nisu rešeni. Apotekama i dalje nedostaju lekovi, sredstva za rad i uslovi za redovno poslovanje, pa isplata zarada nije obezbedila dugoročnu stabilnost ustanove. POSLE razgovora sa predstavnicima državnog vrha, apotekarima je isplaćeno 16 zaostalih zarada, ali suštinski problemi nisu rešeni. Apotekama i dalje nedostaju lekovi, sredstva za rad i uslovi za redovno poslovanje, pa isplata zarada nije obezbedila dugoročnu stabilnost ustanove. Zaposleni su više puta tražili razgovor sa predstavnicima gradske vlasti, ali konkretan sastanak i sistemsko rešenje još nisu obezbeđeni. Uprkos višemesečnoj neizvesnosti i teškim uslovima, preostalih 267 radnika nastavlja borbu za očuvanje ustanove i radnih mesta.

Govoreći o opasnosti od potpunog nestanka državnog apotekarstva, Boro je istakla da bi to privatnom sektoru dalo monopol na tržištu.

- Vi dobijate monopol na tržištu privatnih apoteka koji u potpunosti drže farmaceutsku uslugu i izdavanje lekova na recept - upozorila je ona. - Onaj ko drži monopol određuje dostupnost zdravstvene zaštite, određuje cene lekova, može da ucenjuje državu za maržu za lekove koji se izdaju na recept, može da pravi manipulacije asortimanom koji lekovi će doći do pacijenta.

Kao primer direktnih posledica odsustva državne mreže navedene su i seoske i slabije naseljene sredine, u kojima privatni sektor ne otvara apoteke, jer im se finansijski ne isplati.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.