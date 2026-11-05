Beograd

POŽAR U BARAJEVU POD LUPOM: Ministarstvo zaštite životne sredine u tehničkom mandatu pokrenulo vanredni inspekcijski nadzor

Miljana Lutovac

05. 11. 2026. u 15:07

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MINISTARSTVO zaštite životne sredine u tehničkom mandatu pokrenulo je vanredni inspekcijski nadzor povodom požara koji se 7. oktobra dogodio u magacinu opasnih materijala preduzeća "Eko dez doo" u Boždarevcu.

ПОЖАР У БАРАЈЕВУ ПОД ЛУПОМ: Министарство заштите животне средине у техничком мандату покренуло ванредни инспекцијски надзор

FOTO: Printskrin/RTS

Od Opštinske Uprave GO Barajevo zatražena je dokumentacija o radu i uslovima korišćenja objekta u kome je planula vatra.

Tim povodom, na drugoj redovnoj sednici Opštinskog štaba za vanredne situacije, koja je održana juče, najviše je bilo reči o rezultatima postupanja povodom ovog požara.

Kako su najavili u ovoj lokalnoj samoupravi, javnost će o utvrđenim činjenicama i eventualnim merama biti obaveštena na osnovu zvaničnih analiza nadležnih institucija.

- Vanrednim inspekcijskim nadzorom od Uprave GO Barajevo zatražena je dokumentacija o nameni i uslovima korišćenja objekta, izdatim dozvolama, postupku procene uticaja na životnu sredinu i prethodnom inspekcijskom postupanju. Naglašena je potreba za saradnjom sa nadležnim republičkim i gradskim organima, dostavljanjem raspoloživih podataka i praćenjem rezultata inspekcijskog nadzora - saopštili su u GO Barajevo.

Planovi za predstojeću zimu

NA SEDNICI Opštinskog štaba za vanredne situacije razmatrane su i pripreme za predstojeću zimsku sezonu, uključujući Operativni plan zimskog održavanja i spremnost JKP "10. oktobar". Jedna od tema bila je i pokretanje izrade nove Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja, kao i unapređenje sistema civilne zaštite kroz opremanje i osposobljavanje jedinica.

Podsetimo, vatra je planula u magacinu sa skladištenje hemijskih sredstava za deratizaciju glodara i dezinsekciju insekata u Ulici Živka Stevanovića Žikice 72. Pripadnici MUP uhapsili su radnika zaposlenog u ovoj firmi, zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

Zbog opasnosti od širenja dima i potencijalno štetnih isparenja, MUP je uputio upozorenje građanima da zatvore prozore i ne izlaze na otvoreno, a iz preventivnih razloga evakuisano je 17 osoba iz okolnih kuća. U gašenju je učestvovalo 29 vatrogasaca - spasilaca sa 11 vozila, a povređenih nije bilo.

Prema izveštaju Gradskog zavoda za javno zdravlje, merenja obavljena na terenu nisu pokazala povećane koncentracije ispitivanih štetnih materija u vazduhu, ali je utvrđeno prisustvo mirisa dima i paljevine. Zabeleženo je i slivanje vode korišćene za gašenje niz ulicu, zbog čega je ukazano na potrebu dodatnog inspekcijskog nadzora u vezi sa mogućim zagađenjem.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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