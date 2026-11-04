VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA BEOGRAĐANE: Ovi delovi grada ostaće danas bez vode
ZBOG planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Barajevo, u sredu, 4. novembra 2026. godine, od 9 do 14 sati, bez vode će ostati potrošači u naseljima:
Nenadovcu, Glumčevom brdu, Staroj Lipovici, Dražanovcu i
ULICAMA:
29. novembra, Lipovičkom putu, Branislava Jovanovića, Timočkom putu, Prvomajskoj iokolnim ulicama.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.
(Telegraf)
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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