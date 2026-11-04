Beograd

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA BEOGRAĐANE: Ovi delovi grada ostaće danas bez vode

D.D.

04. 11. 2026. u 07:16

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ZBOG planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Barajevo, u sredu, 4. novembra 2026. godine, od 9 do 14 sati, bez vode će ostati potrošači u naseljima:

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА БЕОГРАЂАНЕ: Ови делови града остаће данас без воде

Foto: AI generated

Nenadovcu, Glumčevom brdu, Staroj Lipovici, Dražanovcu i

ULICAMA:

29. novembra, Lipovičkom putu, Branislava Jovanovića, Timočkom putu, Prvomajskoj iokolnim ulicama.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

(Telegraf)

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