OD KOMŠIJSKE SLOGE, DO 1.000 NOVIH STABALA: Stanari Blokova 70 i 70a sade i neguju drveće u svom kraju

PRE samo nekoliko godina bili su tek tanki prutići u zemlji, a danas već prave prve ozbiljne krošnje između novobeogradskih solitera.

FOTO: Privatna arhiva

Više od 1.000 stabala niklo je u Blokovima 70 i 70A zahvaljujući stanovnicima koji su se organizovali da svom kraju vrate i sačuvaju zelenilo. Sadili su ih zajedno, nosili vodu u balonima, razvlačili creva, a nekoliko stotina mladica dobilo je i svog "staratelja" među komšijama.

Sve je počelo 2021. godine, a iza akcija stoji Udruženje građana "Zajednička akcija Blok 70/70A". Za pet godina ideja nekolicine ljudi prerasla je u veliku komšijsku mrežu, u kojoj se vodi računa ne samo o tome gde će novo drvo biti posađeno, već i ko će ga obilaziti i zalivati dok ne ojača.

- Od 2021. godine u svom komšiluku posadili smo više od 1.000 stabala - kaže Petar Stanić na društvenim mrežama iz ovog udruženja.

Jer, kako su brzo shvatili, nije dovoljno samo zasaditi drvo. Mlade sadnice traže brigu godinama, naročito tokom sušnih perioda. Zato se oko 200 komšija povezuje preko vajber-grupe, u kojoj dogovaraju kada i gde treba izaći na teren i kojim stablima je pomoć najpotrebnija.

Vremenom su osmislili i jednostavan sistem "udomljavanja" stabala. Ko preuzme jedno drvo, praktično postaje njegov komšijski čuvar - obilazi ga, zaliva i drugima daje do znanja da je o toj sadnici neko već preuzeo brigu. Na ovaj način do sada je "udomljeno" nekoliko stotina mladih stabala.

Da bi lakše rasporedili posao, stanovnici su zelene površine o kojima brinu podelili na 12 "ostrva" - osam u Bloku 70 i još četiri u Bloku 70A. Svako ima svoj termin za zalivanje, a na jednom od najvećih, između dva bloka, raste pedesetak mladih jasenova.

Akcije su međutim, odavno prevazišle krug ljudi koji su ih pokrenuli. Dešava se da prolaznici zastanu, pitaju šta se radi, a zatim se i sami priključe. U jednoj od akcija pomoć je ponudila i porodica iz Rusije koja živi u ovom kraju, dok su prošle godine komšijama pomagali i dobrovoljni vatrogasci, koji su za zalivanje dovezli cisternu.

- Prošle godine smo udružili snage sa dobrovoljnim vatrogasnim društvom i zalivali pomoću njihove cisterne kako bismo animirali komšije da nam se priključe. I to je prošlo veoma uspešno - rekao je Stanić.

Saradnja sa komunalnim preduzećem PRE svake akcije kontaktiraju JKP "Zelenilo-Beograd" i, u dogovoru sa njima, biraju neuređene zelene površine na kojima ima prostora za nova stabla. Kada ozelene jednu celinu, prelaze na sledeću. Sadnice uglavnom dobijaju na poklon ili ih nabavljaju iz sertifikovanih rasadnika, a među onima koji učestvuju ima ljudi svih generacija, pa i roditelja koji dolaze zajedno sa decom.

Stanovnici, kako ističu, vode računa o drveću bez obzira na to ko ga je zasadio. Pomažu i sadnicama koje je postavilo JKP "Zelenilo-Beograd", a Stanić tvrdi da su na pojedinim mestima upravo redovno zalivana stabla uspela da opstanu.

Sada razmišljaju i o tome kako da iskoriste svaku kap vode koja im je na raspolaganju. Jedna od ideja je da se kondenzovana voda iz klima-uređaja u zgradama cevima sprovede do obližnjeg drveća, umesto da završava na pločniku. Ovde procenjuju da bi, imajući u vidu broj stanova i klima-uređaja u jednoj vertikali, na taj način mogla da se prikupi značajna količina vode za zalivanje.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.