DELOVI BEOGRADA SUTRA BEZ VODE PET SATI: Objavljen spisak naselja i ulica koje će biti pogođene
DELOVI opštine Barajevo u sredu 4. novembra ostaće bez vode u periodu od 9.00 do 14.00 sati zbog radova na vodovodnoj mreži na toj opštini, najavilo je JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".
Bez vode će biti potrošači u naseljima Nenadovcu, Glumčevom brdu, Staroj Lipovici i Dražanovcu. Isključenja su planirana u ulicama 29. novembra, Lipovičkom putu, Branislava Jovanovića, Timočkom putu, Prvomajskoj i okolnim ulicama.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biće obezbeđene auto-cisterne.
JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" uputilo je apel potrošačima da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
(Tanjug)
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