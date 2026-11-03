DELOVI BEOGRADA SUTRA BEZ VODE PET SATI: Objavljen spisak naselja i ulica koje će biti pogođene

DELOVI opštine Barajevo u sredu 4. novembra ostaće bez vode u periodu od 9.00 do 14.00 sati zbog radova na vodovodnoj mreži na toj opštini, najavilo je JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

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Bez vode će biti potrošači u naseljima Nenadovcu, Glumčevom brdu, Staroj Lipovici i Dražanovcu. Isključenja su planirana u ulicama 29. novembra, Lipovičkom putu, Branislava Jovanovića, Timočkom putu, Prvomajskoj i okolnim ulicama.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biće obezbeđene auto-cisterne.

JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" uputilo je apel potrošačima da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

(Tanjug)

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