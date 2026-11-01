DEO BEOGRADA SUTRA BEZ VODE: Isključenje od 7 do 14 časova, evo koje naselje je na udaru
ZBOG PLANIRANIH radova na vodovodnoj infrastrukturi, pojedini potrošači u Beogradu i okolini privremeno će ostati bez vode.
Voda će sutra od 7 do 14 sati nestati u naselju Guncati.
JP "Beogradski vodovod i kanalizacija" apeluje na građane da na vreme obezbede neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.
Za sve dodatne informacije, potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011.
Obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.
(Tanjug)
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