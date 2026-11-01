DEO BEOGRADA SUTRA BEZ VODE: Isključenje od 7 do 14 časova, evo koje naselje je na udaru

ZBOG PLANIRANIH radova na vodovodnoj infrastrukturi, pojedini potrošači u Beogradu i okolini privremeno će ostati bez vode.

Foto: Viktoriя Kotlяrčuk/Alamy/Profimedia

Voda će sutra od 7 do 14 sati nestati u naselju Guncati.

JP "Beogradski vodovod i kanalizacija" apeluje na građane da na vreme obezbede neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.

Za sve dodatne informacije, potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011.

Obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.