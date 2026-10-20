"BAŠTA" UMESTO LOKALA : Po uklanjanju bespravnih objekata na Zelenom vencu uređen kutak za odmor
TAMO gde su Beograđani decenijama prolazili pored pekare, menjačnice i parfimerije, sada mogu da predahnu okruženi zelenilom, jer je Zeleni venac dobio novi kutak za odmor, na mestu lokala uklonjenih u oktobru prošle godine.
Prostor između Prizrenske i Ulice kraljice Natalije sada krase uređene zelene površine raspoređene na više nivoa, klupa i obnovljeno stepenište. Time je završen jedan deo uređenja ovog zapuštenog prostora, dok bi kasnije trebalo da usledi rekonstrukcija čitavog podzemnog prolaza.
Nekadašnji niz lokala, koji je tokom devedesetih godina prošlog veka promenio prvobitni izgled ovog dela Zelenog venca, ustupio je mesto svojevrsnoj maloj gradskoj bašti. Novi plato, čije konture podsećaju na klavir, zamišljen je kao mesto na kojem prolaznici mogu nakratko da zastanu i odmore se.
Radove je izvelo JKP "Zelenilo - Beograd", a konačan izgled prostora zaokružen je početkom ovog meseca, iako je završetak uređenja ranije najavljivan za kraj leta.
Ovaj zahvat predstavlja i pokušaj vraćanja nekadašnjeg izgleda delu Zelenog venca.
Prema dosadašnjim informacijama, budući radovi trebalo bi da budu organizovani po uzoru na rekonstrukciju podzemnih prolaza na Terazijama, a očekuje se da prolaz neće biti u potpunosti zatvaran. Precizan datum početka, rok završetka i vrednost ove faze rekonstrukcije zasad nisu zvanično potvrđeni.
Arhitektura iz šezdesetih
PODZEMNI prolaz na Zelenom vencu nije samo pešačka veza između gradskih ulica već i deo arhitektonskog nasleđa prestonice.
Projektovala ga je arhitekta Olga Divac 1966. i 1967. godine, kao deo savremenog saobraćajnog rešenja tog vremena.
Prvobitni kompleks podrazumevao je otvoreni plato, žardinjere, klupe i terasu, dok su naknadne intervencije tokom narednih decenija značajno izmenile njegov izgled.
Za ovo ostvarenje Divčeva je 1968. godine dobila "Borbinu nagradu za arhitekturu".
U prethodnom periodu uređen je i prostor autobuske okretnice na "Zelenjaku", gde su obnovljeni kolovoz, trotoari i delovi komunalnih instalacija. Na ovaj način, radovi na zelenom platou predstavljaju nastavak promena jednog od najpoznatijih saobraćajnih i pešačkih čvorišta u prestonici.
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