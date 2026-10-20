BRONZANI VASA ČARAPIĆ: Otkrivanje spomenika u Belom Potoku
SPOMENIK Vasi Čarapiću u parku ispred Doma kulture u Belom Potoku, na Voždovcu, biće otkriven danas u 17.00.
Akademski vajar Katarina Tripković prikazala je jednog od vođa Prvogsrpskog ustanka kao figuru u bronzi, visine 220 centimetara, ukarakterističnoj odeći, sa podignutom rukom i drugom spuštenom u kojojse nalazi oružje.
- Ovom svečanošću odajemo počast hrabrosti, rodoljublju i besmrtnom deluvojvode koji je svoj život utkao u temelje slobode našeg naroda - navelisu iz GO Voždovac u saopštenju.
Odluku o podizanju spomenika gradski odbornici usvojili su na sedniciSkupštine grada koja je održana 6. oktobra.
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