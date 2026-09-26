OBELEŽENA GODIŠNJICA SMRTI MILOŠA OBRENOVIĆA: Na grob kneza položeni venci i zapaljene sveće

U OKVIRU državne ceremonije obeležavalja godišnjice smrti Miloša Obrenovića, članica Gradskog veća Mira Jovanović položila je danas venac na grob kneza u Sabornoj crkvi u Beogradu.

Foto: Edwin Remsberg/VWPics/Profimedia

Verskom obredu, polaganju venaca i odavanju počasti prisustvovali su predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva odbrane i Vojske Srbije kao i udruženja i građani koji neguju sećanje na tradicije oslobodilačkih ratova Srbije.

Knez Miloš Veliki (vladao od 1815. do 1839. i od 1858. do 1860. godine) bio je jedan od najznačajnijih novovekovnih srpskih vladara. Za predvodnika Drugog srpskog ustanka izabran je na Cveti, 23. aprila 1815. godine, u Takovu kraj Gornjeg Milanovca. Vladavinu kneza Miloša Velikog obeležilo je postepeno uspostavljanje autonomije Beogradskog pašaluka u okviru Osmanskog Carstva, kao i zavođenje lične vlasti i sukobi sa političkim protivnicima.

Bio je veliki protivnik donošenja ustava koji bi ograničio njegovu, do tada, apsolutnu vlast u Srbiji.

Nakon što je 1835. usvojen Sretenjski ustav unutrašnja politička kriza u Srbiji počela je da se zahuktava da bi kulminirala 1838. proglašenjem tzv. Turskog ustava i abdikacijom kneza Miloša do koje je došlo 1839. godine.

Posle svrgavanja kneza Aleksandra (Karađorđevića), knez Miloš se po drugi put našao na srpskom prestolu i to od 1858. do svoje smrti 26. septembra 1860. godine.