Beograd

ZA SRCE VIŠE:U Obrenovcu edukacija za mlade posvećena plodnosti i reprodukciji

Jelisaveta Ljutić

23. 09. 2026. u 10:00

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U okviru nacionalne kampanje “Za srce više“ u utorak, 29. septembra u velikoj sali  Sportsko kulturnog centra “Obrenovac“ biće održana edukacija posvećena plodnosti i reproduktivnom zdravlju.

ЗА СРЦЕ ВИШЕ:У Обреновцу едукација за младе посвећена плодности и репродукцији

Foto: Novosti

Edukacija je namenjena mladima i svim zainteresovanim građanima koji žele da dobiju stručne informacije o očuvanju reproduktivnog zdravlja, faktorima koji utiču na plodnost, kao i značaju prevencije i pravovremenog informisanja.

Tokom edukacije govoriće se o uticaju savremenog načina života na reproduktivno zdravlje, značaju preventivnih pregleda i  očuvanju plodnosti.

Učesnici će imati priliku da postavljaju pitanja, razgovaraju sa stručnjacima i dobiju korisne informacije u vezi sa postavljenom temom. 

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