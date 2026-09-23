ZA SRCE VIŠE:U Obrenovcu edukacija za mlade posvećena plodnosti i reprodukciji

U okviru nacionalne kampanje “Za srce više“ u utorak, 29. septembra u velikoj sali Sportsko kulturnog centra “Obrenovac“ biće održana edukacija posvećena plodnosti i reproduktivnom zdravlju.

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Edukacija je namenjena mladima i svim zainteresovanim građanima koji žele da dobiju stručne informacije o očuvanju reproduktivnog zdravlja, faktorima koji utiču na plodnost, kao i značaju prevencije i pravovremenog informisanja.

Tokom edukacije govoriće se o uticaju savremenog načina života na reproduktivno zdravlje, značaju preventivnih pregleda i očuvanju plodnosti.

Učesnici će imati priliku da postavljaju pitanja, razgovaraju sa stručnjacima i dobiju korisne informacije u vezi sa postavljenom temom.