SPREMITE ZALIHE: Delovi Zemuna sutra bez vode
ZBOG hitnih radova na vodovodnoj mreži na opštini Zemun, sutra, 25. septembra, od 8.30 do 18 sati bez vode će ostati pojedini potrošači u toj opštini, najavili su danas iz Javnog komunalnog preduzeća "Beogradski vodovod i kanalizacija".
Kako se navodi, bez vode u pomenutom periodu biće potrošači u ulicama Gorana Kovačića, Karla Soprona, Inženjera Kapusa, Dr Nedeljka Ercegovca, Zlatiborskoj, Vladimira Nikolića, Vikentija Rakića, Josipa Kulundžića i Đorđa Pantelića.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne, ističe se u saopštenju.
(Tanjug)
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