OGLASIO SE SEKRETARIJAT ZA SAOBRAĆAJ: Od danas obustave saobraćaja zbog radova - detaljan spisak ulica
OD danas će u Beogradu biti više obustava saobraćaja i zauzeća kolovoza u gradskim ulicama zbog radova koji se uglavnom odnose na redovno održavanje ulica i opštinskih puteva, saopštio je Sekretarijat za saobraćaj za Grad Beograd.
Kako se navodi, danas dolazi do obustave saobraćaja u Niškoj ulici na Vračaru zbog izvođenja radova na uklanjanju objekta na dve katastarske parcele.
Ta obustava trajaće do sutra i tokom nje dolazi do obustave saobraćaja, zauzeća kolovoza u Niškoj ulici u zoni broja 5.
Takođe, na teritoriji gradske opštine Novi Beograd od danas do 2. oktobra dolazi do obustave saobraćaja i zauzeća kolovoza u Gandijevoj ulici, na delu od Egipatske do ulice Pere Segedinca i dolazi do izmene režima saobraćaja i zauzeća kolovoza u Egipatskoj ulici, u zoni raskrsnice sa Gandijevom ulicom.
Do svega toga dolazi zbog izvođenja radova na redovnom održavanju ulica i opštinskih puteva, koje izvodi JKP "Beograd-put".
I u gradskoj opštini Rakovica od danas dolazi do obustave saobraćaja i zauzeća kolovoza na uglu ulica Milana Blagojevića Španca i Koste Živkovića zbog izvođenja radova na redovnom održavanju ulica i opštinskih puteva, koje izvodi JKP "Beograd put.
Ovi radovi trajaće do 3. oktobra.
U Gradskoj opštini Zemun od danas dolazi do obustave saobraćaja i zauzeća kolovoza u Slavonskoj ulici zbog radova na rekonstrukciji u zaštitnom pojasu vodovodne mreže, izgradnji sekundarne fekalne kanalizacione mreže i izgradnji kišne kanalizacione mreže.
Ova obustava trajaće do 16. novembra, a radovi koje izvodi Grad Beograd, za potrebe Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, izvodiće se u više faza.
Tokom prve faze radova, od danas do 9. oktobra, biće obustavljen saobraćaj i zauzet kolovoz u delu Slavonske ulice, između ulica Dobanovačke i Cara Dušana.
U okviru druge faze biće izmenjen režim saobraćaja u ulici Cara Dušana, u zoni raskrsnice sa Slavonskom ulicom i obustavljen saobraćaj u Slavonskoj ulici, pre i posle raskrsnice sa ulicom Cara Dušana, a ta faza trajaće u vremenskom periodu od 10. do 17. oktobra.
Tokom treće faze biće obustavljen saobraćaj u delu Slavonske ulice, između ulica Cara Dušana i Pregrevica i to u vremenskom periodu od 18. oktobra do 16. novembra.
(Tanjug)
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