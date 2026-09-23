ZEMLJA PROGUTALA AUTOMOBIL NA VOŽDOVCU: Popustili potporni zidovi, kolovoz se survao u rupu na gradilištu

DEO kolovoza u Ulici Vojvode Vlahovića obrušio se danas oko 16 sati u ogromnu rupu na gradilištu zgrade kod okretnice autobusa 26.

FOTO: Lj.P.

Prema nezvaničnim informacijama, na mestu incidenta, popustili su potporni zidovi na gradilištu, a potom se u ogromnu rupu, nastalu prilikom kopanja temelja, survao deo parkinga obližnje zagrade i jedan automobil, a povređenih, srećom, nema.

Policija je na mestu događaja dok je ulica zatvorena za saobraćaj.

(Telegraf)