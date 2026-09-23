Beograd

ZEMLJA PROGUTALA AUTOMOBIL NA VOŽDOVCU: Popustili potporni zidovi, kolovoz se survao u rupu na gradilištu

Ana Đokić

23. 09. 2026. u 18:33

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DEO kolovoza u Ulici Vojvode Vlahovića obrušio se danas oko 16 sati u ogromnu rupu na gradilištu zgrade kod okretnice autobusa 26.

ЗЕМЉА ПРОГУТАЛА АУТОМОБИЛ НА ВОЖДОВЦУ: Попустили потпорни зидови, коловоз се сурвао у рупу на градилишту

FOTO: Lj.P.

Prema nezvaničnim informacijama, na mestu incidenta, popustili su potporni zidovi na gradilištu, a potom se u ogromnu rupu, nastalu prilikom kopanja temelja, survao deo parkinga obližnje zagrade i jedan automobil, a povređenih, srećom, nema.

Policija je na mestu događaja dok je ulica zatvorena za saobraćaj.

(Telegraf)

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