ZEMLJA PROGUTALA AUTOMOBIL NA VOŽDOVCU: Popustili potporni zidovi, kolovoz se survao u rupu na gradilištu
DEO kolovoza u Ulici Vojvode Vlahovića obrušio se danas oko 16 sati u ogromnu rupu na gradilištu zgrade kod okretnice autobusa 26.
Prema nezvaničnim informacijama, na mestu incidenta, popustili su potporni zidovi na gradilištu, a potom se u ogromnu rupu, nastalu prilikom kopanja temelja, survao deo parkinga obližnje zagrade i jedan automobil, a povređenih, srećom, nema.
Policija je na mestu događaja dok je ulica zatvorena za saobraćaj.
(Telegraf)
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