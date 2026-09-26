Beograd

BEZ VODE U BEOGRADU: Kvarovi "ugasili" česme

Jelisaveta Ljutić

26. 09. 2026. u 13:55

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ZBOG kvarova na vodovodnoj mreži danas će do kasnih popodnecvnih sati neki delovi Beograda, biti bez vode.

БЕЗ ВОДЕ У БЕОГРАДУ: Кварови угасили чесме

Foto: Atlas Studio / Alamy / Profimedia

Bez vode će biti:

-Vračar: Svetog Save 1

-Palilula: Prelivačka bb (ugao Bratstva i jedinstva)
-Zvezdara: Narodnog fronta 79 – Mali Mokri Lug
-Voždovac: Peka Pavlovića 73, Pašmanska 13
-Rakovica: Vidikovački venac 108b
-Novi Beograd: Vladimira Popovića 10
-Grocka: Dušana Petrovića Šaneta 2a – Vrčin
-Surčin: Doktora Požareva 25

Takođe, i stanovnici u navedenim i okolnim ulicama:

Azil Kovilovo (Palilula) – 1 vozilo
Naselje Ritopek – raspored vrši Mesna zajednica (Grocka) – 2 vozila
Naselje Ritopek – centar (Grocka) – 1 vozilo
Ulica Narodnog fronta, Mali Mokri Lug (Zvezdara) – 1 vozilo
Ulica Grebenac, Umka (Čukarica) – 1 vozilo
Naselje Radiofar (Surčin) – 1 vozilo
Ulica Ljubljanska, Meljak (Barajevo) – 1 vozilo
Ulica Milovana Markovića, Banjica (Voždovac) – 1 vozilo
Ulica Zlatiborska, škola (Zemun) – 1 vozilo
Ulica Zlatiborska, vrtić (Zemun) – 1 vozilo
Ulica 27. nova (Barajevo) – 1 vozilo
Ulica Vizantijska, Veliki Mokri Lug (Zvezdara) – 1 vozilo
Ulica Mitkov kladenac, Veliki Mokri Lug (Zvezdara) – 1 vozilo
 

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