BEZ VODE U BEOGRADU: Kvarovi "ugasili" česme
ZBOG kvarova na vodovodnoj mreži danas će do kasnih popodnecvnih sati neki delovi Beograda, biti bez vode.
Bez vode će biti:
-Vračar: Svetog Save 1
-Zvezdara: Narodnog fronta 79 – Mali Mokri Lug
-Voždovac: Peka Pavlovića 73, Pašmanska 13
-Rakovica: Vidikovački venac 108b
-Novi Beograd: Vladimira Popovića 10
-Grocka: Dušana Petrovića Šaneta 2a – Vrčin
-Surčin: Doktora Požareva 25
Takođe, i stanovnici u navedenim i okolnim ulicama:
Azil Kovilovo (Palilula) – 1 vozilo
Naselje Ritopek – raspored vrši Mesna zajednica (Grocka) – 2 vozila
Naselje Ritopek – centar (Grocka) – 1 vozilo
Ulica Narodnog fronta, Mali Mokri Lug (Zvezdara) – 1 vozilo
Ulica Grebenac, Umka (Čukarica) – 1 vozilo
Naselje Radiofar (Surčin) – 1 vozilo
Ulica Ljubljanska, Meljak (Barajevo) – 1 vozilo
Ulica Milovana Markovića, Banjica (Voždovac) – 1 vozilo
Ulica Zlatiborska, škola (Zemun) – 1 vozilo
Ulica Zlatiborska, vrtić (Zemun) – 1 vozilo
Ulica 27. nova (Barajevo) – 1 vozilo
Ulica Vizantijska, Veliki Mokri Lug (Zvezdara) – 1 vozilo
Ulica Mitkov kladenac, Veliki Mokri Lug (Zvezdara) – 1 vozilo
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