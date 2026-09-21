Beograd

MENJA SE TRASA LINIJE 64: Važno obaveštenje za Beograđane

Танјуг

21. 09. 2026. u 12:06

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TOKOM radova na redovnom održavanju u Mlavskoj ulici, u delu od Dušana Popovića do Ulice Mite Ružića na opštini Zvezdara, doći će do promena u režimu rada javnog prevoza, saopšteno je danas iz Sekretarijata za javni prevoz.

МЕЊА СЕ ТРАСА ЛИНИЈЕ 64: Важно обавештење за Београђане

Foto: D. Milovanović

U periodu od 22. septembra do 7. oktobra doći će do potpunog zauzeća kolovoza u Mlavskoj ulici na pomenutom potezu, pa će vozila na liniji 64 u oba smera saobraćati ulicama Mite Ružića, Bulevar kralja Aleksandra, Koste Trifkovića, Ruže Jovanović i dalje redovno.

Vozila će na izmenjenom delu trase koristiti postojeća stajališta javnog gradskog prevoza.

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