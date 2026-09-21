MENJA SE TRASA LINIJE 64: Važno obaveštenje za Beograđane

DANSKA, Grenland i Sjedinjene Američke Države trebalo bi u utorak, 22. septembra, da potpišu sporazum o bezbednosti Grenlanda, za koji Danska navodi da će odgovornost za bezbednost Arktika staviti "pod okrilje NATO-a", umesto da bude isključivo na Vašingtonu i Kopenhagenu.