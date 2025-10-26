ZAVIČAJ NIKO NE ZABORAVLJA: U centru za kulturu "Vlada Divljan" održano "Banijsko pleteno kolo"

Uz pesmu i igru, proteklo je druženje na tradicionalnoj manifestaciji "Banijsko pleteno kolo", koja je održana u Centru za kulturu "Vlada Divljan".

Foto: Privatna arhiva

Zvuk zavičaja sa Petrove gore, Une i Save, preneli su kulturno-umetnička društva i pevačke grupe iz Siska, Petrinje, Kostajnice, Dvora, Slavonije, kao i gosti iz Rakovice i Busija.

Pozdravljajući prisutne Miroslav Kovjanić, predsednik Zavičajnog udruženja Banijaca je rekao da Banija neće biti zaboravljena, ističući da je zadatak starijih da duh tradicije prenesu na mlađa pokolenja. Ovu manifestaciju, sedmu godinu zaredom, organizuje Zavičajno udruženje Banijaca, potomaka i prijatelja Banije "Beograd", a pod pokroviteljstvom Komesarijata za izbeglice.

Udruženje je osnovalo više od 500 članova 2007. godine. Osnovni cilj je da se sačuvaju običaji, kulturna baština, tradicija i zavičajna individualnost