Beograd

ZAVIČAJ NIKO NE ZABORAVLJA: U centru za kulturu "Vlada Divljan" održano "Banijsko pleteno kolo"

Branka Borisavljević

26. 10. 2025. u 12:48

Uz pesmu i igru, proteklo je druženje na tradicionalnoj manifestaciji "Banijsko pleteno kolo", koja je održana u Centru za kulturu "Vlada Divljan".

ЗАВИЧАЈ НИКО НЕ ЗАБОРАВЉА: У центру за културу Влада Дивљан одржано Банијско плетено коло

Foto: Privatna arhiva

Zvuk zavičaja sa Petrove gore, Une i Save, preneli su kulturno-umetnička društva i pevačke grupe iz Siska, Petrinje, Kostajnice, Dvora, Slavonije, kao i gosti iz Rakovice i Busija.

Pozdravljajući prisutne Miroslav Kovjanić, predsednik Zavičajnog udruženja Banijaca je rekao da Banija neće biti zaboravljena, ističući da je zadatak starijih da duh tradicije prenesu na mlađa pokolenja. Ovu manifestaciju, sedmu godinu zaredom, organizuje Zavičajno udruženje Banijaca, potomaka i prijatelja Banije "Beograd", a pod pokroviteljstvom Komesarijata za izbeglice.

Foto: Фото: Приватна архива

POGLEDAJ GALERIJU

Udruženje je osnovalo više od 500 članova 2007. godine. Osnovni cilj je da se sačuvaju običaji, kulturna baština, tradicija i zavičajna individualnost

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

POSKUPLJUJU POTVRDE I UVERENJA OD 1. JANUARA? Odbornici Skupštine grada raspravljaju o povećanju iznosa lokalnih taksi
Beograd

0 0

POSKUPLJUJU POTVRDE I UVERENJA OD 1. JANUARA? Odbornici Skupštine grada raspravljaju o povećanju iznosa lokalnih taksi

UKOLIKO odbornici Skupštine grada, na zasedanju zakazanom za 30. oktobar, daju "zeleno svetlo", od 1. januara lokalne administrativne takse u prestonici biće uvećane za 2,9 odsto. Iznosi se kreću od 321 dinar za opomenu kojom se obveznik poziva da plati taksu do 243.622 dinara za rešenje o unošenju imena Beograd u poslovno ime privrednog subjekta i udruženja.

27. 10. 2025. u 10:37

Politika
Tenis
Fudbal
BILA JE DIVNA, LJUPKA: Komšije otkrile kome je ostao PENTHAUS Nede Arnerić na Vračaru

"BILA JE DIVNA, LjUPKA": Komšije otkrile kome je ostao PENTHAUS Nede Arnerić na Vračaru