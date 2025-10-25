PRAVO NA HRANU IMA SVAKO - POKAŽI KAKO: Izloženi radovi mališana na tradicionalnom konkursu GZJZ
GRADSKI zavod za javno zdravlje Beograd i ove godine je organizovao tradicionalni likovni konkurs za decu iz beogradskih predškolskih ustanova na temu "Pravo na hranu ima svako - pokaži kako!". Kroz svoje radove, najmlađi su na maštovit i kreativan način prikazali kako oni vide značaj zdrave ishrane, zajedništva i brige za druge.
Najuspešniji i najkreativniji dečji likovni radovi izloženi su u Dečjem odeljenju "Čika Jova Zmaj" Biblioteke grada Beograda, gde će posetioci sve do kraja oktobra moći da uživaju u izložbi koja spaja umetnost, obrazovanje i zdrave životne vrednosti. Ovom izložbom nastavlja se dugogodišnja saradnja ove dve ustanove, koja svake godine doprinosi većoj vidljivosti zdravstveno-edukativnih aktivnosti namenjenih deci. Radovi mališana, osim što podsećaju na univerzalno pravo svakog čoveka na hranu, istovremeno prenose važnu poruku o solidarnosti, humanosti i značaju usvajanja zdravih navika od najranijeg detinjstva.
Inače, u oktobar je proglašen meseca pravilne ishrane.
