PRAVO NA HRANU IMA SVAKO - POKAŽI KAKO: Izloženi radovi mališana na tradicionalnom konkursu GZJZ

GRADSKI zavod za javno zdravlje Beograd i ove godine je organizovao tradicionalni likovni konkurs za decu iz beogradskih predškolskih ustanova na temu "Pravo na hranu ima svako - pokaži kako!". Kroz svoje radove, najmlađi su na maštovit i kreativan način prikazali kako oni vide značaj zdrave ishrane, zajedništva i brige za druge.

Foto: GZZJZ

Najuspešniji i najkreativniji dečji likovni radovi izloženi su u Dečjem odeljenju "Čika Jova Zmaj" Biblioteke grada Beograda, gde će posetioci sve do kraja oktobra moći da uživaju u izložbi koja spaja umetnost, obrazovanje i zdrave životne vrednosti. Ovom izložbom nastavlja se dugogodišnja saradnja ove dve ustanove, koja svake godine doprinosi većoj vidljivosti zdravstveno-edukativnih aktivnosti namenjenih deci. Radovi mališana, osim što podsećaju na univerzalno pravo svakog čoveka na hranu, istovremeno prenose važnu poruku o solidarnosti, humanosti i značaju usvajanja zdravih navika od najranijeg detinjstva.

Inače, u oktobar je proglašen meseca pravilne ishrane.