Obaveštenje o vanrednim aktivnostima JKP „Gradska čistoća“
PORED osnovne delatnosti koju JKP „Gradska čistoća“ izvodi na održavanju javnih površina 09. decembra, 2025. godine planirano je obavljanje sledećih vanrednih aktivnosti:
Pogon Stari grad
Pogon Palilula
Pogon Voždovac
Vanredne aktivnosti na uklanjanju šuta, kabastog otpada i granja;
Pogon Čukarica
Akcija besplatnog prikupljanja i odnošenja kabastog otpada, naselja – Rušanj;
Pogon Novi Beograd
Pogon Zemun
Vanredne aktivnosti na uklanjanju divljih deponija na sledećim lokacijama: Novogradska, Apatinska, Save Burića, Ohridska;
JKP „Gradska čistoća“ nastaviće i u narednom periodu sa intenzivnim aktivnostima koje će doprineti unapređenju uslova čistoće kako bi Beograd bio čist i uredan grad.
