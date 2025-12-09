Obaveštenje o vanrednim aktivnostima JKP „Gradska čistoća“

U OSNOVNOJ školi "Nadežda Petrović" u Novom Beogradu, u petak 5. decembra je došlo do incidenta jer je učenik pronašao papir na kom je, navodno, pisalo "Ubiću vas sve". U Ministarstvu prosvete navode da "povodom situacije u kojoj su učenici OŠ „Nadežda Petrović" pronašli papir na kome su ispisani uznemirujući sadržaji, uprava škole, prema prvim informacijama, postupa u skladu sa Protokolom za postupanje u kriznim situacijama.