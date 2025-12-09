Beograd

Obaveštenje o vanrednim aktivnostima JKP „Gradska čistoća“

09. 12. 2025. u 12:27

PORED osnovne delatnosti koju JKP „Gradska čistoća“ izvodi na održavanju javnih površina 09. decembra, 2025. godine planirano je obavljanje sledećih vanrednih aktivnosti:

Foto: Gradska čistoća

Pogon Stari grad

Čišćenje platoa Sremska i Prizrenska (ukupna dnevna površina 3.096 m²);

Pogon Palilula

Vanredne aktivnosti na uklanjanju divljih deponija na sledećim lokacijama: Azanjska, Pakračka;

Pogon Voždovac
Vanredne aktivnosti na uklanjanju šuta, kabastog otpada i granja;

Pogon Čukarica
Akcija besplatnog prikupljanja i odnošenja kabastog otpada, naselja – Rušanj;

Pogon Novi Beograd

Vanredne aktivnosti na uklanjanju divljih deponija na sledećim lokacijama: Bulevar Milutina Milankovića, Savski nasip, Jurija Gagarina, Zemunski put, Brodarska, Staro sajmište ispod Gazele, Sadika Ramiza;

Pogon Zemun
Vanredne aktivnosti na uklanjanju divljih deponija na sledećim lokacijama: Novogradska, Apatinska, Save Burića, Ohridska;

JKP „Gradska čistoća“ nastaviće i u narednom periodu sa intenzivnim aktivnostima koje će doprineti unapređenju uslova čistoće kako bi Beograd bio čist i uredan grad.

