KO DANAS U BEOGRADU OSTAJE BEZ STRUJE? Ovo je kompletan spisak ulica
ZBOG izvođenja planiranih radova bez snabdevanja električnom energijom ostaće pojedini potrošači u Beogradu.
Isključenja u Beogradu danas počinju u 08:30.
Planirana su na opštinama: Voždovac, Rakovica, Zemun, Grocka, Surčin i Lazarevac.
Voždovac
09:00 - 14:00 TETOVSKA: 19,
Rakovica
08:30 - 12:00 BORSKA: 68-70Ž,43-43G, JELKE BOJKIĆ MAKAVEJEV: 22-28A,19-21,25-25F/8, KANAREVO BRDO: 4-6,12,16-26,30-32,40-44,1-7A, MIHAILA STANOJEVIĆA: 1,5-7,11-13, ROZE LUKSEMBURG: 22-28,35-37, SRPSKIH UDAR BRIGADA: 1-9, TRSTENjAKOVA: 12-12G,16,11A-13A,17, VUKASOVIĆEVA: 6-38,52-60,1-21V, Naselje MILjAKOVAC: IVANA MIČURINA: 34,21A-23,
Zemun
10:00 - 18:00 GLAVNA : 10-14,9-11V/1, KOSOVSKA: 10,14-20,7-9, PETRA ZRINjSKOG: 2-8V/1,1-1, PRERADOVIĆEVA: 4,1-3,7,
Grocka
09:00 - 15:00 Naselje KALUĐERICA: DONjE BARE: 2-4,1-7, DONjE BARE 2 PRILAZ: 3-5A, KOLUBARSKA: 11A-13B, VISOKOG STEVANA: 2-10,1-21, VISOKOG STEVANA 1 PRILAZ: 2-4A,1-1V, VLASINSKA: 5-9,13-15,19-19V, VOJVODE MIŠIĆA: 10,1-13, ŽIKICE JOVANOVIĆA ŠPANCA: 48A-74,45A-67B,71B-71D,
Surčin
09:00 - 15:00 Naselje SURČIN: DRAGOMIRA MOMČILOVIĆA : 2-22,34,7-31, DUBROVAČKA: 1-5, GALOVAČKA : 2-26,30-34,1-15,19-21, TRG ZORANA ĐINĐIĆA: 6-6V/1,1-13,19-21, VOJVOĐANSKA: bb,88A-94,98-118,122-126,81-107,
10:00 - 12:00 Naselje SURČIN: CIGINE ČETE: 6,10,16-18,3-11,17-29,
Lazarevac
09:00 - 17:00 Opština Ljig: naseljeno mesto Zagrađe zaseok Bogdanovići.
