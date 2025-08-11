VIKENDICE "NA DAN" I DO 850 EVRA: Rentiranje prostora za proslave sve popularnije, najveće interesovanje za obodne delove grada

PRIBLIŽAVA se kraj leta, kada je iznajmljivanje vikendica i splavova za raznorazne vrste proslava sve traženije. Od rođendana do momačkih i devojačkih večeri, cene prostora za ovakva slavlja u Beogradu variraju.

Pojedini objekti imaju nedozvoljenu kvadraturu, Foto N. Skenderija

U zavisnosti od broja gostiju, dana u nedelji, ali i povoda, cene se kreću u rasponu od nekoliko desetina do nekoliko hiljada evra.

Vlasnici objekata "utrkuju" se da ponude što veći asortiman, a najveće interesovanje vlada za obodne delove grada, poput Kosmaja, Avale, Sopota, Avale, Mladenovca i Grocke.

Cena zakupa vile u Beogradu i okolini prestonice košta od 100 evra za noć pa naviše. Zavisi od lokacije, opremljenosti, kvadrature, broja gostiju, dana u nedelji...

One luksuznije, koje poseduju bazen ili đakuzi koštaju od 300 evra. U pojedinim vilama važi poseban cenovnik za proslave i za odmor. Najskuplji je najam za žurke do 50 gostiju koji iznosi 850 evra.

Benefita za ovakvu vrstu zabave je mnogo. Gosti imaju privatnost i prostoran ambijent, a i slobodu u organizaciji zabave i izboru hrane i pića. Često je i jeftinije nego zakup kluba ili restorana, pogotovo ako je u pitanju manji broj gostiju.

Namenska gradnja za izdavanje S OBZIROM na veliku potražnju, naročito mladih ljudi, vlasnicima koji svoju nekretninu iznajmljuju, ovakva vrsta biznisa može doneti veliki prihod. Interesovanje za ovakav vid žurki nastao je tokom pandemije virusa korova, kada su izlasci bili "zabranjeni", nakon čega se nastavilo kao poseban oblik turizma. Zanimljivo je da su pojedini vlasnici ovaj biznis digli na "viši nivo", te uz prostor nude besplatnu dekoraciju, foto-kabine, profesionalno ozvučenje, pa čak i escajg. - Nema toliko puno tog pravog turizma, mada se dešava da neko iznajmi prostor na sedam dana, dve nedelje i slično. Postalo je trend da se "tim-bildinzi" dešavaju u kućama sa bazenom i slično. Zato imamo veliki broj korporativnih klijenata. Takođe, postao je običaj da se momačko i devojačko veče obavezno slavi u nekoj vikendici ili na splavu - kažu iz Agencije za iznajmljivanje. O isplativosti govori i podatak da se sve više objekata namenski gradi za izdavanje. Ipak, oglašavaju se mnogi, a registrovanih za bavljenje ovim poslom ima tek nekoliko stotina.

Takođe, pored nezaboravne zabave, vlasnici često nude i prostore koji podrazumevaju otvorene i zatvorene bazene. Tako gosti nakon proslave ne moraju da razmišljaju o prevozu i bezbednosti u saobraćaju, jer je smeštaj obezbeđen. Ovom vrstom proslave najzahvalniji su definitivno oni rođeni tokom vrelih letnjih meseci.

Nezaobilazni su i splavovi na Dunavu i Savi. Cena najma splava u Beogradu za noć kreće se od 100 do 700 evra. Na primer, proslava momačke večeri za 15 gostiju petkom ili vikendom košta 350 evra. Proslava punoletstva godinama u prestoničkim restoranima često košta kao svadba, dok je na splavovima povoljnija i iznosi 190 za 15 osoba.