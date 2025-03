IZMENE U SAOBRAĆAJU: Zbog radova novi režim rada javnog prevoza na Trgu republike

ZBOG montaže nove i demontaži postojeće kontaktne mreže na Trgu republike doći do promena u radu linija javnog gradskog prevoza.

Foto Arhiva Novosti

Tokom izvođenja radova na montaži nove i demontaži postojeće kontaktne mreže na Trgu republike, u periodu od 18. do 27. marta godine doći će do isključenja struje u istoj, zbog čega će doći do promena u radu linija JLPP-a i to:

- trolejbuske linije broj 28 i 41 se privremeno ukidaju

- uspostavlja se lokalna autobuska linija broj 22A koja će saobraćati na relaciji Studentski trg - Trg Slavija

- trolejbuska linija broj 29 se privremeno skraćuje do Trga Slavija i nosiće oznaku 29L i saobraćaće na relaciji Trg Slavija – Medaković 3

- pojačava se linija broj 40.