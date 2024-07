SANACIJA ŠTETE ĆE TRAJATI NEDELJAMA: Komunalne službe počele sa uklanjanjem posledica nevremena širom grada

DA useljenje u stan može da se oduži, a da majstori, angažovani na renoviranju ili adaptaciji, nisu nimalo krivi za to, najbolje znaju potrošači prilikom kupovine nameštaja. Sve je više primedaba građana na neažurnost i neodgovornost salona, jer probijaju dogovorene rokove dostave. Još veća muka od toga je što se neretko događa da kupljeni komadi stignu sa greškom, pa to dodatno produžava čekanje. Savet znalaca iz oblasti zaštite prava potrošača je da reklamacije trgovcima upute pisanim putem. Ako to ne pomogne, sektor tržišne inspekcije pri Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine sledeća je adresa.