Tanjug | 29. jun 2020. 18:29 | Komentara: 0

Odlukom nadležnih u Grčkoj, u taksi vozilima i privatnim automobilima u toj zemlji će, umesto jednog, od danas moći da se voze do tri putnika, izuzimajući šofera.Kako navodi portal Katimerini, privatnim automobilima koji imaju do sedam sedišta moći će da se prevozi do troje putnika, dok će onima sa osam ili devet sedišta osim vozača moći da se vozi pet putnika, a isto važi za kombije.Nošenje zaštitnih maski za lice u taksijima obavezno je i za vozače i za putnike, a za kršenje te odredbe i jednima i drugima biće izricane novčane kazne od 150 evra.Nova pravila važiće do 12. jula, kada će ponovo biti razmotrena, navodi portal.