ALEKSANDAR Vučić, lider opozicije, gostovao je na Informer TV, gde govorio o plenumima.

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- Plenum je kada držite sednicu ovde, u ovoj sali, po Ustavu. A sve ono o čemu mi govorimo kada govorimo o plenumu je vanustavna kategorija. I to je služilo za protivustavno rušenje Srbije, služilo je kao organ, ili organizacija, vaninstitucionalna obojene revolucije, za primanje znanja, spoznaja, obuka iz inostranstva, novca, jer ćemo jednom morati da ustanovimo odakle novac. Zašto uvek, kada postavimo to pitanje, nastane ozbiljna fama i polemika, ne daj Bože, kad se priča o tome da se pokrene neki proces? - zaključio je Vučić.