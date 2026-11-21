„NEĆE FORMIRATI VLADU PRE FEBRUARA“ Prognoza lidera opozicije Aleksandra Vučića: Ovo vreme bez institucija im najviše odgovara
LIDER opozicije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ne očekuje da će nova vlada biti formirana u novembru ili decembru već krajem januara ili početkom februara, pošto Studentskoj listi, kako je rekao, odgovara ovo vreme bez institucija.
- Kad će da formiraju vladu? Evo, ja vam sad kažem: u decembru je neće formirati. Ni u novembru, ni u decembru. Oni mogu da je formiraju u petak. Oni mogu sad da je formiraju, za 7 dana, za 5 dana. Neće je formirati. Dakle, formiraće je, po mojoj proceni, krajem januara, početkom februara. Jer im ovo vreme bez institucija, vreme u kojem njihovo oružano krilo upravlja zemljom najviše odgovara, u kojem to oružano krilo ima svu zaštitu nepostojećih, a tobože postojećih institucija, zaštitu tih širih krugova, koji im obezbeđuju tobožnji legitimitet, i tako im je najlakše - rekao je Vučić.
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