ALEKSANDAR Vučić, lider opozicije, gostovao je na Informer TV, gde je govorio o budućnosti projekta EKSPO 2027.

Foto: Tanjug/EXPO 2027/SINIŠA Pašalić

- Zovu nas ljudi i kolege širom sveta, a pitaju za Ekspo. Ja ne znam uopšte kako da formulišem to pitanje. Pa ja se nadam da tu postoji mogućnost da ovi ljudi iz te, kako se to zove, agencije, nije ni važno, međunarodna, čiju smo zastavu primili, možda mogu to da pomere za mesec ili dva, da bi oni imali dovoljno vremena. Ali ono što mene brine, to je. Ima li bolje? To je da oni... pa, ja verujem da će na kraju i toga da bude, ali ako ne krenete u posao na vreme, i ako mi sada radimo sve što možemo da radimo. Da se to napravi, uradi, da to bude veličanstvena manifestacija za našu zemlju. Dakle, iako će im sasvim sigurno doći mnogo manje ljudi nego da smo mi ostali na vlasti, jer vi imate veliki deo prijatelja koji će doći na manje vremena, ili koji neće doći, i tako dalje. Dakle, zbog svega, ali sam sasvim siguran da je važno i da će to biti veličanstvena, ogromna, prelepa manifestacija, da upoznamo ljude i sa našim gradom, sa našom zemljom. Ali nisam siguran da oni to žele, da oni to znaju, i da oni razumeju koliki je značaj toga - rekao je Vučić.