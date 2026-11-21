Čupić i Vasalo razgovarali o evropskom putu Srbije i reformama
PREDSEDNIK Narodne skupštine Srbije i vršilac dužnosti predsednika Aleksandar Čupić i otpravnik poslova Delegacije Evropske unije u Srbiji Džulijan Vasalo razgovarali su o evropskim integracijama Srbije, reformama i narednim koracima u pristupnim pregovorima s Evropskom unijom, saopšteno je iz Delegacije EU.
Kako se navodi, na sastanku kojem su prisustvovali i predstavnici studentskog pokreta, istaknut je značaj uloge parlamenta u sprovođenju reformi neophodnih za napredak Srbije na evropskom putu. Poseban naglasak stavljen je na vladavinu prava i pregovaračka poglavlja 23 i 24, koja se odnose na pravosuđe i osnovna prava, odnosno pravdu, slobodu i bezbednost.
- Učesnici su naglasili značaj jačanja demokratskih institucija, očuvanja nezavisnosti pravosuđa, unapređenja slobode medija i poboljšanja javne komunikacije o procesu evropskih integracija. Takođe je dogovoreno održavanje naknadnih tehničkih razgovora u drugim sektorima, posebno u oblastima obrazovanja, energetike i životne sredine - navedeno je u saopštenju Delegacije EU.
Delegacija EU ponovila je posvećenost politici proširenja i podršci Srbiji na evropskom putu, dok je istaknuto da je kontinuirano sprovođenje reformi u svim oblastima neophodno za napredak u pristupnim pregovorima i bolje korišćenje mogućnosti koje pruža status kandidata za članstvo u EU.
Čupić je izrazio žaljenje što neće moći da prisustvuje samitu EU i Zapadnog Balkana naredne nedelje, ali je naglasio da novo rukovodstvo Srbije pridaje veliki značaj saradnji sa Unijom i da odnosi sa EU i napredak u temeljnim reformama ostaju među najvišim prioritetima.
Na sastanku je potvrđena zajednička opredeljenost za nastavak bliskog dijaloga i ubrzanje reformi koje bi trebalo da donesu konkretne koristi građanima Srbije.
(Tanjug)
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